Οι συναυλίες του Ιουλίου στο Sani Festival 2019

Με τους ρυθμούς της Κούβας, στην ενότητα Classical Waves, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Sani Festival, το Σάββατο 20 Ιουλίου. Ο Joachim Horsley, ένας αναγνωρισμένος μουσικός, συνθέτης και ενορχηστρωτής ανεβαίνει στον Λόφο της Σάνης στην πρώτη και αποκλειστική εμφάνισή του στην Ελλάδα.

Την Τρίτη 23 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη μουσική συνάντηση Charles Lloyd με τους Reuben Rogers, Eric Harland και προσκεκλημένους την Μαρία Φαραντούρη, Τάκης Φαραζή και Σωκράτη Σινόπουλο – η οποία είχε αναβληθεί λόγω της πρόσφατης θεομηνίας και τραγικών συμβάντων στη Χαλκιδική.

Λόγω σοβαρού τραυματισμού του Jean-Baptiste Thierrée, ενός από τους δυο βασικούς συντελεστές της παράστασης Le Cirque Invisible de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée / The ‘Invisible Circus’ Performance, οι προγραμματισμένες παραστάσεις για 26 & 27 Ιουλίου δυστυχώς ακυρώνονται.

Συγκεκριμένα ο καλλιτέχνης δήλωσε: It is tragic to us to have to cancel doing our show in Thessalonique. My (Jean Baptiste) right shoulder and arm and left leg are totally broken - It happened one night. I am unable for the next few weeks (shoulder specialist and G.P are adamant) to perform in Cirque Invisible. In fifty years of touring, this was never happened. We were looking so forward to work in this unique and beautiful venue. “Life sometimes defeats you” but we nevertheless hope to be able to come back with Cirque Invisible in Thessalonique! Very cordially yours, Victoria Chaplin and Jean-Baptiste Thierree.

Στη θέση της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής με τον διεθνούς φήμης πιανίστα και συνθέτη Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη, σε συνεργασία με τον καταξιωμένο βιολοντσελίστα της Κρατικής Ορχήστας Θεσσαλονίκης, Χρήστο Γρίμπα, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στη ρωσική μουσική.

ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

27.07 ΣΑΒΒΑΤΟ (21:30)

Classical Waves of Russian Music

Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης (πιάνο)

Χρήστος Γρίμπας (βιολοντσέλο)