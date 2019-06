27 χρόνια Sani Festival: Το εφετινό πρόγραμμα

Με ανανεωμένη διάθεση και οπτική ταυτότητα ανεβάζει φέτος αυλαία το Sani Festival, αφού κλείνει 27 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας και όχι μόνο.

Πάντα πρωτοπόρο, πάντα ανοιχτό σε ιδέες και προτάσεις που διευρύνουν τα όριά του και προσφέρουν θέαμα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Με την τόλμη να το χαρακτηρίζει σε όλη τη διάρκεια των χρόνων, δε δίστασε ποτέ να πάρει σημαντικά ρίσκα, συστήνοντάς καλλιτέχνες και σχήματα που λίγοι γνώριζαν, όμως στην πορεία έμαθαν πολλοί, απολαμβάνοντας αυτό το μοναδικό συναίσθημα ικανοποίησης που προκαλεί πάντα μια εύστοχη κίνηση, αλλά και να προσκαλεί θρύλους της διεθνούς σκηνής, οι οποίοι αποδεχόμενοι την πρόσκληση το καταξίωσαν ακόμη περαιτέρω.

«Η 27η έκδοση του Sani Festival συνεχίζει να βαδίζει σταθερά στη γέφυρα που συνδέει τον τουρισμό και του πολιτισμό, με στόχευση τον διεθνή προσανατολισμό και με σταθερές τη φιλοξενία ζωντανών θρύλων, αλλά και τη σύσταση στο ελληνικό κοινό νεοανερχόμενων καλλιτεχνών που επισκέπτονται για πρώτφορά τη χώρα μας» αναφέρει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του φεστιβάλ Όλγα Ταμπουρή-Μπάμπαλη.

«Αυτή είναι και η ψυχή της φετινής διοργάνωσης: Με το ανερχόμενο ταλέντο του Christian Sands, που θεωρείται ένας σύγχρονος πιανίστας της τζαζ συγκρίσιμος με ιερούς θρύλους του είδους. Με τον Charles Lloyd, που πρωτοφιλοξενήσαμε το 2006, έναν αδιαμφισβήτητα εξαιρετικό σαξοφωνίστα με πλούσια διαδρομή και ιστορία, σε μια μοναδική στιγμή που θα μοιραστεί τη σκηνή, με φίλους του Αμερικανούς και Έλληνες μουσικούς της αυτοσχεδιαζόμενης μουσική, αλλά και την αγαπημένη του/μας Μαρία Φαραντούρη. Με τους post classic ήχους του Joachim Horsley, όπου ο Μπετόβεν διασκευάζεται και αναμιγνύεται με κουβανέζικους ρυθμούς. Με την Σουηδή Gunhild Carling να δίνει δυναμική πνοή στη swing και jukebox μουσική σε τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Μια διαφορετική νότα, αυτή της μικρότερης κόρης του Charlie Chaplin και εγγονής του Ευγένιου Ο Νηλ, της Victoria Chaplin και του Jean-Baptiste Thierree να γράφεουν τις δικές τους μαγικές ιστορίες μέσα σε ένα «Αόρατο Τσίρκο» παντομίμας. Με ένα Gala Όπερας από την καταξιωμένη ορxήστρα Contratempo υπό τη διεύθυνση του Βλαδιμήρου Συμεωνίδη, έναν από τους καλύτερους και πλέον δραστήριους μαέστρους της γενιάς του και τηις εξαίρετες φωνές της σοπράνου Σοφίας Κυανίδου και του τενόρου Δημήτρη Πακσόγλου. Με τον πολυαγαπημένο Νιόνιο μας να τιμά την επέτειο του Woodstock και την καθάρια, δυνατή φωνή της Αλκηστις σε ένα συναυλιακό κρεσέντο με τον Πορτοκάλογλου στο πλευρό της.»

Πρόγραμμα 2019

JAZZ ON THE HILL

06.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Christian Sands Trio

Ο Christian Sands, ένας από τους πιο διακεκριμένους σύγχρονους τζαζ πιανίστες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να ανοίξει τη φετινή αυλαία του Sani Festival, το Σάββατο 6 Ιουλίου στην ενότητα Jazz on the Hill. Αν και δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 30 του χρόνια, ο αμερικανός μουσικός θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς πιανίστες στη μουσική σκηνή της τζαζ. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη δισκογραφική δουλειά των Christian McBride και Gregory Porter και ανακηρύχτηκε πρεσβευτής του The Erroll Garner Jazz Project, ενός θεσμού αφιερωμένου στον θρύλο του μεγάλου πιανίστα Erroll Garner. Ο Christian Sands ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον μεσαιωνικό πύργο της Σάνης τον νέο του δίσκο με τίτλο “Facing Dragons”, συνοδευόμενος από τον Eric Wheeler στο μπάσο και τον Jerom Jennings στα drums, ενώ μαζί θα παρασύρουν το κοινό στους διεγερτικούς ρυθμούς της groove.

JAZZ ON THE HILL

13.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Charles Lloyd Sky Trio

με τους Reuben Rogers & Eric Harland

προσκεκλημένοι: Μαρία Φαραντούρη, Τάκης Φαραζής, Σωκράτης Σινόπουλος

Μια μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δεύτερης κατά σειρά συναυλίας του Jazz on the Hill, το Σάββατο 13 Ιουλίου: ο λόφος της Σάνης θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για έναν θρύλο της τζαζ, τον σαξοφωνίστα Charles Lloyd, τους εξαιρετικούς μουσικούς του Sky Trio, Reuben Rogers στο μπάσο και Eric Harland στα drums, και τους αγαπημένους έλληνες καλλιτέχνες Μαρία Φαραντούρη, Τάκη Φαραντζή και Σωκράτη Σινόπουλο. Κάτοχος 14 τιμητικών διακρίσεων σε 7 μόνο χρόνια, ο Charles Lloyd, που εμφανίζεται για δεύτερη φορά στον λόφο της Σάνης, χαρακτηρίστηκε από τη New York Times ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Αμερικανικής τζαζ σκηνής: «Παρακολουθώντας την καριέρα του Charles Lloyd, μπορεί κανείς να διανύσει τον χάρτη μιας σπουδαίας πορείας μισού αιώνα στον χώρο της τζαζ. Οι συναυλίες του, γεμάτες από δυναμική και αίσθηση, πρεσβεύουν την άποψη ότι η τζαζ πρέπει να αποτελεί ζωντανό βίωμα».

CLASSICAL WAVES

20.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Joachim Horsley

The meeting of classical and Cuban music!

Άλλη μια συνάντηση στο λόφο της Σάνης, το Σάββατο 20 Ιουλίου, αυτή τη φορά της κλασικής μουσικής με τους ρυθμούς της Κούβας, στην ενότητα Classical Waves. Ο Joachim Horsley, ένας αναγνωρισμένος μουσικός, συνθέτης και ενορχηστρωτής στην πρώτη και αποκλειστική εμφάνισή του στην Ελλάδα, είναι ένας κορυφαίος αμερικανός πιανίστας, που χρησιμοποιεί το αγαπημένο του μουσικό όργανο για να οδηγήσει το κοινό κάθε φορά σε νέες μουσικές ανακαλύψεις. Έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι John Legend, Ben Folds, και Michael Bublé, και ενορχηστρώσει ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως τα Disneys’ Big City Greens, Lionsgate’s, Ouija και The Possession, αποκαλύπτει τώρα το φιλόδοξο σόλο πρότζεκτ του: την ανασύνθεση μεγάλων έργων της κλασικής μουσικής μέσα από τη ματιά του αφρο-καραϊβικού ρυθμού. Καταφέρνει έτσι να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου οι συμφωνίες του Beethoven και του Mahler πλέκονται με μουσικά στοιχεία από την Κούβα, την Αϊτή και τη Βενεζουέλα, καλώντας τον ακροατή να ταξιδέψει με την ψυχή του και κυρίως με την καρδιά του.

FAMILY SPECTACLE

26.07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 27.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Le Cirque Invisible de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée

The ‘Invisible Circus’ Performance

Κάτι διαφορετικό και εξωπραγματικά σαγηνευτικό θα παρουσιαστεί το διήμερο Παρασκευή 26 & Σάββατο 27 Ιουλίου. Το «Αόρατο Τσίρκο» περιοδεύει ασταμάτητα από το 1990 και προσφέρει μια συναρπαστική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Οι βασικοί συντελεστές του είναι οι Jean-Baptiste Thierrée και Victoria Chaplin, κόρη του Charlie Chaplin και εγγονή του Eugene O’Neill που συνδυάζει τα ταλέντα των προγόνων της γράφοντας ιστορίες με τον δικό της μοναδικό τρόπο, αυτόν της τέχνης της παντομίμας και του ανθρώπινου τσίρκου. Η απόλυτη ανοησία του Thierrée, με την ακανόνιστη κόμη, το διαπεραστικό χαμόγελο και τα παιδικά, σουρεαλιστικά κόλπα μαγείας συναντιέται υπέροχα και αντιφατικά με τη ντελικάτη παρουσία της Chaplin και τις περίτεχνες μεταμορφώσεις της επί σκηνής. Γεμάτη από έξυπνες ιδέες, απλά εκτελεσμένες, η παράσταση αυτή οδηγείται κάθε λεπτό σε μια νέα κορύφωση. Οι εναλλαγές των κουστουμιών και η ευρηματικότητα των δημιουργών κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού, καθώς ακόμα και ένα απλό βλεφάρισμα θεωρείται σπατάλη εικόνας και εμπειρίας.

INTERNATIONAL SOUNDS

03.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Gunhild Carling & band

Στη φετινή έκδοση των International Sounds έρχεται, το Σάββατο 3 Αυγούστου, να καταθέσει το στίγμα της και τον δυναμισμό της η μοναδική σουηδή μουσικός της τζαζ, Gunhild Carling, σε μια πρώτη και αποκλειστική εμφάνισή της στην Ελλάδα. Τραγουδίστρια της τζαζ, στιχουργός και ταλαντούχα μουσικός η ίδια, γνωστή για τη δυνατότητά της να παίζει ταυτόχρονα επί σκηνής πολλά διάφορα μουσικά όργανα, θα προσφέρει μια παράσταση που θα μετατρέψει τον χώρο της συναυλίας σε ένα μεγάλο πάρτι. Εξάλλου, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μουσικής περσόνας, η οποία μοιάζει να έχει αναδυθεί από χορούς boogie της δεκαετίας του ’60 και την εποχή του jukebox.

CLASSICAL WAVES

07.08 ΤΕΤΑΡΤΗ

Gala Όπερας: διάσημες άριες & ντουέτα

Σοφία Κυανίδου (σοπράνο), Δημήτρης Πακσόγλου (τενόρος)

Ορχήστρα Δωματίου ContraTempo υπό τη διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη

Το Sani Festival έχει αγκαλιάσει την κλασική μουσική, και έχει αναδειχθεί σε ένα ιδανικό σκηνικό για ρεπερτόριο όπερας. Έτσι, λοιπόν, φέτος, στον Λόφο της Σάνης ανεβαίνουν διάσημα άριες και ντουέτα, με τη μοναδική σοπράνο Σοφία Κυανίδου στον ρόλο «Αυτής» και τον ταλαντούχο τενόρο Δημήτρη Πακσόγλου στον ρόλο «Αυτού». Πρόκειται για δύο έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν διεθνώς με την καριέρα και την καλλιτεχνική τους πορεία. Το ντουέτο πλαισιώνει η ορχήστρα δωματίου ContraTempo, μια μοναδική σύμπραξη μουσικών της Θεσσαλονίκης, που έγινε το 2012 με πρωτοβουλία του Αρχιμουσικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, και υπό την αιγίδα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Μπροστά από τον πύργο του Λόφου, κάτω από το φεγγάρι του Αυγούστου, νέοι μουσικοί δίνουν μια φρέσκια και πρωτοποριακή χροιά στο κλασικό ρεπερτόριο της Όπερας.

GREEK VARIATIONS

10.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Διονύσης Σαββόπουλος

Woodstock - μια δίψa, αξεδίψαστη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νιόνιος, δηλαδή ο κορυφαίος μας τραγουδοποιός, εμπνεύστηκε ειδικά για το Φεστιβάλ της Σάνης ένα μουσικό αφιέρωμα στο Woodstock. Μισός αιώνας κλείνει φέτος από εκείνον τον Αύγουστο του ’69, που τα παιδιά των λουλουδιών κατέκλυσαν μια τεράστια έκταση κοντά στη Νέα Υόρκη, με τα συνθήματα και τα τραγούδια μιας Oυτοπίας και με την συμμετοχή των περισσοτέρων πρωταγωνιστών του ροκ που έγραψαν ιστορία και επηρέασαν τη μουσική σκηνή παγκοσμίως. Στη συναυλία αυτή, παρουσιάζει συνθέσεις του εκείνης της εποχής (Περιβόλι του τρελού, Μπάλος, Βρώμικο ψωμί) μαζί με εμβληματικά τραγούδια από το Woodstock όπως της Janis Joplin, του Joe Coοker, των Who, της Joan Baez κ.α. Στις 10 Αυγούστου ο Διονύσης Σαββόπουλος ανεβαίνει στον λόφο της Σάνης με τα τραγούδια μιας «δίψας αξεδίψαστης», περιστοιχιζόμενος από την ορχήστρα του και από μικρή ομάδα νέων τραγουδιστών για μια μοναδική συναυλία υπό τον έναστρο ουρανό που θα μας μείνει αξέχαστη.

GREEK VARIATIONS

17.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

‘Αλκηστις Πρωτοψάλτη

παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

«Σε απευθείας σύνδεση» από το Πύργο

Για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά αφού είναι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιό διαχρονικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Η δυναμική παρουσία της έχει γεμίσει την σκηνή του Sani Festival και στο παρελθόν, με εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια και αυθορμητισμό . «Σε απευθείας σύνδεση» με το κοινό της η Αλκηστις θα μοιραστεί μαζί μας μία από τις πιο επιτυχημένες φετινές παραστάσεις, ένα «κρεσέντο χαράς» και ευαισθησίας! Πρόκειται για ένα μουσικό πρόγραμμα με τα ωραιότερα τραγούδια της, στο οποίο η ροκ διάθεση της ορμητικής ερμηνεύτριας Άλκηστης Πρωτοψάλτη εναλλάσσεται με εξαιρετικές ακουστικές στιγμές, που γαληνεύουν την ψυχή μας. Ειδικά στον Λόφο της Σάνης, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη εμφανίζεται μαζί με με τον μοναδικό Νίκο Πορτοκάλογλου, τον οποίο θα ακούσουμε σε μερικά από τα υπέροχα τραγούδια του αλλά και να τραγουδά για πρώτη φορά μαζί με την Άλκηστη σε μια συναυλία που πολλοί περίμεναν και τώρα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν