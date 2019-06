Στο Hall of Fame της TripAdvisor το ξενοδοχείο Bomo Rerthymno Mare Royal

Στο deluxe ξενοδοχειακό συγκρότημα Bomo Rerthymno Mare Royal & Water Park, στην Σκαλέτα του νομού Ρεθύμνου, απενεμήθη, πριν από λίγες ημέρες, το βραβείο αριστείας Certificate of Excellence «Hall of Fame» του TripΑdvisor.

Το Bomo Rethymno Mare Royal & Water Park λαμβάνοντας για πέμπτη συνεχή χρονιά το Certificate of Excellence του TripAdvisor κατάφερε την εισαγωγή του στην κατάταξη «Hall of Fame» του παγκόσμιου ταξιδιωτικού ιστoτoπου καθώς η συγκεκριμένη διάκριση δημιουργήθηκε για να τιμήσει τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει το πιστοποιητικό αριστείας Certificate of Excellence επί πέντε συναπτά έτη.

«Η απονομή του Certificate of Excellence του TripAdvisor για πέμπτη συνεχή χρονιά και η εισαγωγή μας στην κατάταξη „Hall of Fame“ του TripAdvisor αποτελεί πηγή έμπνευσης αλλά και επαγρύπνησης για εμάς. Είμαστε περήφανοι για την ψήφο εμπιστοσύνης που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες μας επί πέντε συναπτά έτη και δράττομαι της ευκαιρίας να τους ευχαριστήσω για το χρόνο που διέθεσαν προκειμένου να προβούν στην κριτική τους χάρη στην οποία το ξενοδοχείο αποσπά το βραβείο «αριστείας». Η κριτική τους είναι ουσιαστικά το κλειδί για την ανάπτυξη μας και την καλλιέργεια αμφίδρομης σχέσης με τους πελάτες μας. Δεν επαναπαυόμαστε και δεν εφησυχάζουμε αλλά με διαρκή προσήλωση και συνεχή δουλειά συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, προσδοκώντας και του χρόνου να είμαστε άριστοι. », τονίζει χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του Bomo Rethymno Mare Royal & Water Park, κ. Μανώλης Τσακαλάκης.

Οι πέντε πρώτες εθνικότητες στον δείκτη της συνολικής πελατείας του Bomo Rethymno Mare Royal & Water Park είναι: οι Ρώσοι, οι Σκανδιναβοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί. Το κρητικό ξενοδοχειακό συγκρότημα κέρδισε πέρυσι το τιμητικό βραβείο Treasures of Greek Tourism 2018 όπως επίσης το 2017, και το οικολογικό σήμα Green Key. Διαθέτει κουζίνα με πιστοποιητικό We Do Local και στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: σουίτες, εστιατόρια, πισίνες, υδάτινο πάρκο κλπ.