Το Βραβείο Τέχνης 2019 του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

Η αγάπη για την τέχνη, καθώς και η βαθιά επιθυμία για ανάδειξη, υποστήριξη και προβολή της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης οδήγησε το 2019 το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη στη θέσπιση του ομώνυμου Βραβείου Τέχνης. Στόχος του βραβείου είναι η υποστήριξη και η προβολή του έργου Ελλήνων καλλιτεχνών. To έργο τους αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές και σύγχρονες εκφράσεις των δημιουργικών ικανοτήτων της σημερινής Ελλάδας.

Το βραβείο επιστεγάζει τις τριαντάχρονες προσπάθειες αρωγής και ενίσχυσης της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας της χώρας, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος καλλιτεχνικής παραγωγής. Το Βραβείο υποστηρίζει Έλληνες καλλιτέχνες προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εικαστικό έργο το οποίο θα αποτελέσει μέρος της διεθνούς μόνιμης συλλογής του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη στο υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Σύμφωνα με την επιθυμία της Προέδρου του Ιδρύματος κας Τζίνα Μαμιδάκη, το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη έχει ως απώτερο σκοπό την προώθηση της αριστείας στον τομέα της τέχνης και την ανάδειξη των σημαντικών ταλέντων της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Βραβείου Τέχνης, το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη απεύθυνε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Έλληνες εικαστικούς καλλιτέχνες έως τα τέλη Απριλίου 2019. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που απαρτίστηκε για τον σκοπό αυτό από σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης καθώς επίσης και από την πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Τζίνα Μαμιδάκη και τον επιμελητή της συλλογής έργων τέχνης και καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος, ιστορικό τέχνης Σωτήρη Μπαχτσετζή. Μέλη της επιτροπής ήταν ο Καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νίκος Ναυρίδης, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αλέξανδρος Ψυχούλης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιώργος Γυπαράκης. Η βράβευση περιλαμβάνει την ανάθεση υλοποίησης συγκεκριμένου έργου για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση καθώς επίσης και τη συμμετοχή του βραβευμένου καλλιτέχνη στο ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας (Artists-in-Residence) στο υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel. Το έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό στο πλαίσιο του blueFest Crete 2019 τον Ιούλιο 2019.

Με ιδιαίτερη χαρά η επιτροπή ανακοινώνει ότι το βραβείο απονέμεται στην πρόταση των καλλιτεχνών Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου και Γιώργου Ρυμενίδη με τίτλο Come with the Wind. Στο πλαίσιο της βράβευσης ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, κ. Σωτήρης Μπαχτσετζής δήλωσε σχετικά:“Το έργο αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευφυή συνδυασμό γλυπτικής και νέων μέσων και αφορά στην υλοποίηση μιας γλυπτικής και ηχητικής εγκατάστασης καθώς και μιας ψηφιακής εφαρμογής. Το συχνά ενοχλητικό κουδούνισμα των κινητών τηλεφώνων που διακόπτει τη γαλήνη των διακοπών θα αντικατασταθεί από αέρινα ringtones που θα προκύψουν από τους τοπικά ηχογραφημένους και ψηφιακά επεξεργασμένους ήχους των οκτώ ανέμων. Αναλόγως, και με αναφορά στο αρχαίο μνημείο των Αέρηδων που βρίσκεται στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς της Αθήνας, στόχος της γλυπτικής και ηχητικής εγκατάστασης είναι η δημιουργία ενός ηχο-τοπίου (soundscape) σε επιλεγμένο σημείο στον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο. Ο χώρος αυτός θα αποτελέσει σημείο συνάντησης όλων όσοι θελήσουν να δημιουργήσουν διαδραστικά και με παιγνιώδη τρόπο έναν συμβολικό χώρο κοινωνικής συμβίωσης.”

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους καλλιτέχνες που κατέθεσαν πρόταση. Παράλληλα, ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη 2020. Από τις 18 Ιουνίου 2019 οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη 2020 αποτελείται από τρεις φάσεις:

Στην πρώτη φάση απαιτείται η αποστολή μιας αρχικής ιδέας για την εκπόνηση έργου συνοδευόμενης από το ανάλογο υποστηρικτικό υλικό (portfolio και βιογραφικό σημείωμα). Η πρώτη φάση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η επιτροπή αξιολόγησης θα επιλέξει πέντε καλλιτέχνες με βάση την ποιότητα της πρότασης και το γενικότερο προφίλ τους οι οποίοι στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στα μέσα Οκτώβρη 2019 και να εμπνευστούν από τον συγκεκριμένο τόπο.

Κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν συγκεκριμένη πρόταση και να την καταθέσουν προς αξιολόγηση στα μέσα Ιανουαρίου 2020.

Τέλος, κατά την τρίτη φάση της διαδικασίας η επιτροπή θα επιλέξει τον βραβευμένο καλλιτέχνη του έτους 2020. Ο βραβευμένος καλλιτέχνης θα πάρει μέρος στο ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας (Artists-in-Residence) στο υπαίθριο μουσείο του Minos Beach art hotel δημιουργώντας ένα in situ έργο το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό αρχές Ιουνίου 2020.