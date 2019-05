5 τρόποι να κάνετε το ξενοδοχείο σας ιδανικό για γάμους

Η βιομηχανία γάμων είναι μια μεγάλη επιχείρηση, η αξία της οποίας ανέρχεται στο απίστευτο ποσό των 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων (64 δισεκατομμυρίων ευρώ)) μόνο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το IBISWorld. Εκεί, τα ζευγάρια δαπανούν κατά μέσο όρο 12.343-14.006 $ (10.970 -12.450 €) μόνο για τον χώρο (σε πολλές περιπτώσεις, ξενοδοχείο). Και έπειτα, είναι και τα έσοδα από τους καλεσμένους που διαμένουν στο ξενοδοχείο, τα οποία, ακόμη και με την παροχή έκπτωσης λόγω ομαδικής κράτησης δωματίων, αντιπροσωπεύουν κέρδος για το κατάλυμα.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό σε αυτό το επικερδές μερίδιο της αγοράς είναι ότι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό προνόμιο κάποιων: ακόμη και τα μικρότερα, ανεξάρτητα καταλύματα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισχωρήσουν στη βιομηχανία φιλοξενίας γάμων, σημειώνει το businessblog της trivago, το οποίο παρουσιάζει και 5 τρόπους για να είναι ένα ξενοδοχείο κατάλληλο για γάμους, ώστε να μπορέσει να αυξήσει τα κέρδη του και να εξασφαλίσει ένα κομμάτι από τη γαμήλια τούρτα.

Ιδού οι 5 τρόποι:

Ενημερώστε τα ζευγάρια για τα μοναδικά πλεονεκτήματα που σας κάνουν ελκυστικούς

Αν και τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία προμοτάρονται στα ζευγάρια για δεκαετίες, η άνοδος της γενιάς της Χιλιετίας φέρνει μια μεταβολή. Οι νεόνυμφοι θέλουν να έχουν τη δική τους, μοναδική δεξίωση, όχι ένα κοινότυπο γλέντι με απρόσωπους επισκέπτες. Αυτό συνέβαινε τη δεκαετία του ’80. Μικρότερoι (βλ. πιο ζεστοί, οικείοι) ιδανικοί για γάμους, αν και όχι συνηθισμένοι για τέτοιες εκδηλωσεις, χώροι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ζήτηση εξαιτίας αυτού. Αν και οι μεγάλοι γάμοι δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς, ο μέσος αριθμός των επισκεπτών ανά γάμο έχει μειωθεί, ενώ τα budgets έχουν αυξηθεί. Το σημείο εστίασης είναι τώρα η συνολική ποιότητα και οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν ένα γεγονός αξιομνημόνευτο. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο οι μικροί χώροι και τα μικρά ξενοδοχεία αριστεύουν.

Πάρτε μια ανάσα και αναλογιστείτε τα μοναδικά πλεονεκτήματα του ξενοδοχείου σας που το κάνουν ελκυστικό. Ίσως είναι οι τοπικοί παραγωγοί που προμηθεύουν το εστιατόριό σας. Μπορεί να είναι η ιστορία πίσω από το ξενοδοχείο σας ή ο τύπος του καταλύματος που διαθέτετε. Αφού αναλογιστείτε όλα αυτά που έχουν να κάνουν απευθείας με το ξενοδοχείο σας, σκεφτείτε όσα υπάρχουν γύρω από αυτό. Υπάρχει κάτι μοναδικό, ρομαντικό ή ιδανικό για γάμους στον τόπο σας; Αφού αναγνωρίσετε τα μοναδικά χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς, χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα σας και τα κανάλια σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσετε τα ζευγάρια που είναι πιθανό να σας επισκεφθούν, πώς αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το ξενοδοχείο σας ιδανικό για τον γάμο τους. Και να θυμάστε ότι ένας γάμος έχει να κάνει τόσο με τη δέσμευση όσο και με τις φωτογραφίες που θα την τεκμηριώνουν. Βεβαιωθείτε πως θα τους δείξετε γιατί το ξενοδοχείο σας είναι το ιδανικό φόντο για τη μεγάλη τους μέρα.

Βρείτε έναν Φωτογράφο και Σκηνοθετήστε μια Γαμήλια Φωτογράφιση

Μια εικόνα είναι ίση με χίλιες λέξεις. Ίσως και περισσότερες. Οπότε δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι μια υψηλής ποιότητας φωτογραφία μπορεί να είναι το καλύτερο κεφάλαιο του marketing σας. Εάν θέλετε τα ζευγάρια να σκεφτούν σοβαρά το ξενοδοχείο σας για τον γάμο τους, δείξτε τους γιατί είναι το τέλειο μέρος για να παντρευτούν.

Αν και η φαντασία είναι ένα δυνατό εργαλείο, μη βασίζεστε σε αυτήν 100%. Αντίθετα, βοηθήστε την προσκαλώντας έναν φωτογράφο για να πραγματοποιήσει μια γαμήλια φωτογράφιση. Επιλέξτε τα πιο κατάλληλα και εκθαμβωτικά σημεία του καταλύματός σας και φωτογραφίστε τα έχοντας στο μυαλό σας έναν γάμο. Γίνετε δημιουργικοί και νιώστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε μοντέλα και στρατηγικά στοιχεία για το ντεκόρ. Δίνοντάς τους μια οπτική πρόταση, εμπνέετε εμπιστοσύνη στα ζευγάρια που ψάχνουν να κλείσουν τον ιδανικό χώρο για τη μεγάλη τους μέρα.

Ο στόχος σας; Δείξτε τους τη γοητεία, αποκαλύψτε τον ρομαντισμό και κάντε τους να ερωτευτούν το ξενοδοχείο σας, όπως συνέβη κάποτε και με εσάς. Και δεν πειράζει που με αυτό τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσετε περισσότερες κρατήσεις και να πετύχετε καλύτερες τιμές. Το ξενοδοχείο σας δεν θα είναι πια η λογική επιλογή για έναν κουρασμένο ταξιδιώτη ή ένα ζευγάρι on the go. Θα γίνει επίσης και μια συναισθηματική επιλογή γιατί θα θέλουν να κάνουν κράτηση σε εσάς. Καθώς τα ζευγάρια ξεκινούν να ψάχνουν για το πού θα κάνουν τον γάμο τους, ενημερώστε τους ότι είστε ευέλικτοι. Για να το κάνετε αυτό, σχεδιάστε αρκετές προσφορές από πριν.

Και φυσικά, μην αμελήσετε να προβάλετε αυτές τις φωτογραφίες στην trivago, για να δείξετε στους ταξιδιώτες παγκοσμίως πόσο κατάλληλο είναι το κατάλυμά σας για γάμους. Συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν στο trivago Hotel Manager, για να ανεβάσετε φωτογραφίες στο προφίλ σας.

Προσφέρετε Προσαρμοσμένα Πακέτα Γάμου

Κάθε γάμος είναι διαφορετικός. Αν και πολλοί μπορεί να έχουν γύρω στους 90 καλεσμένους, να θυμάστε ότι ο σχεδιασμός, το στυλ, και ο προϋπολογισμός διαφέρουν σημαντικά. Για να κάνετε πραγματικά το ξενοδοχείο σας ιδανικό για γάμους, θα είναι καλό να διαθέτετε πάνω από ένα πακέτο γάμου. Βεβαιωθείτε ότι το καθένα θα είναι απόλυτα προσαρμοζόμενο επίσης. Να θυμάστε ότι έρχονται σε εσάς για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρετε και γιατί είστε διαφορετικοί από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και τις αίθουσες δεξιώσεων. Να είστε έτοιμοι να καλύψετε και να ξεπεράσετε τις προσδοκίες τους.

Κάποια ζευγάρια θα έχουν ήδη κλείσει τους χώρους για την τελετή και τη δεξίωση. Αλλά μπορούν ακόμα να ερωτευτούν το ξενοδοχείο σας ψάχνοντας για ιδέες γύρω από το γάμο τους online. Βοηθήστε τους, ενημερώνοντάς τους ότι έχετε ένα πακέτο μόνο για φωτογράφιση όπου μπορούν να κλείσουν τον χώρο για μερικές ώρες.

Από την άλλη, κάποια ζευγάρια παντρεύονται χωρίς να κάνουν δεξίωση. Δείξτε τους ότι το ξενοδοχείο σας είναι ιδανικό για γάμους προσφέροντας παροχές μόνο για δύο και προτείνοντας πως τα ζευγάρια μπορούν να κάνουν κράτηση για μια premium σουίτα στο ξενοδοχείο σας, αφού παντρευτούν στο Δημαρχείο.

Κι ύστερα, είναι κι αυτό το ζευγάρι που μόλις έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τη μέρα του. Ενημερώστε τους για το πόσα ακριβώς δωμάτια μπορούν να κλείσουν, την χωρητικότητα του parking και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Θα θέλουν να γνωρίζουν εάν έχετε catering στις εγκαταστάσεις σας, ευρύχωρους εξωτερικούς χώρους για μια τελετή, και προτάσεις για τους επισκέπτες που έρχονται από μακριά. Δημιουργήστε προσαρμοζόμενα πακέτα και δουλέψτε με τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες σας όπου αυτό είναι δυνατό.

Εστιάστε στις Παροχές

Οι γάμοι χρειάζονται πολύ δουλειά. Γι’ αυτό, οι παροχές του πρωινού και οι εγκαταστάσεις spa μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Υπάρχει ένα εκκλησάκι στις εγκαταστάσεις σας ή ένα έξτρα ιδιωτικό δωμάτιο; Ίσως ένα ψυγείο μέσα στο δωμάτιο; Αυτό που ο μέσος επισκέπτης θεωρεί δεδομένο, η νύφη και ο γαμπρός συνήθως το λατρεύουν. Οι καλεσμένοι του γάμου συνήθως φτάνουν μια δυο μέρες πριν από την τελετή. Ίσως και νωρίτερα.

Παρέχοντας τους πρωινό, τους εξοικονομείτε τον χρόνο που χρειάζονται για να συντονιστούν, να φύγουν και να βρουν ένα εστιατόριο. Επίσης, η πρόβα της δεξίωσης μπορεί να γίνει αγχωτική, αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί με μια επίσκεψη στο spa. Δείξτε τους ότι μπορούν να χαλαρώσουν στο ξενοδοχείο. Έχετε ένα έξτρα δωμάτιο στο ισόγειο; Αφήστε τη νύφη να το χρησιμοποιήσει ως το ιδιαίτερο δωμάτιο για την προετοιμασία της και για να φυλάξει τα πράγματά της. Έχετε μήπως mini-bars ή ψυγεία μέσα στα δωμάτια; Είναι σωτήρια τους πιο θερμούς μήνες, όταν οι μπουτονιέρες πρέπει να φυλαχθούν μακριά από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Οι γάμοι είναι ξεχωριστοί και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτά που ήδη διαθέτετε για να καλύψετε αυτές τις ανάγκες.

Κάντε τα ζευγάρια να αισθανθούν ξεχωριστά. Γιατί είναι

Το έχουμε ακούσει όλοι. Ο γάμος είναι η πιο σημαντική μέρα στη ζωή μας. Αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, δεν χρειάζεται να τεθεί σε συζήτηση. Εσείς απλά συμπεριφερθείτε του σαν να είναι. Όλα τα ζευγάρια περνούν συνήθως πολλά μέχρι τη στιγμή που θα παντρευτούν. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν χρόνο να χαλαρώσουν από την ημέρα του αρραβώνα και μετά.

Βοηθήστε τους να κάνουν τη μέρα εκείνη ξεχωριστή, κάνοντας το κάτι παραπάνω. Και η μικρότερη χειρονομία μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά. Είτε πρόκειται για ένα δωρεάν μπουκάλι κρασί και επιλεγμένα σοκολατάκια, που θα βρίσκονται καθημερινά στο δωμάτιο του ζευγαριού, είτε για φρέσκα λουλούδια κι ένα χειρόγραφο σημείωμα, τονίστε αυτή τη μεγάλη μέρα με τον δικό σας τρόπο. Και εμπιστευθείτε με όταν σας λέω πως τα ζευγάρια θα το προσέξουν. Και μερικές φορές θα το μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ιστοσελίδες ταξιδιωτικών κριτικών. Ειδικά η γενιά της τεχνολογίας. Οπότε να είστε δραστήριοι και να λειτουργείτε με στρατηγική. Το πιο πιθανό είναι να μοιραστούν αυτές τις ευγενικές χειρονομίες με τους καλεσμένους τους, τη μαμά, τον μπαμπά και όλο τον κόσμο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να είναι η καλύτερη διαφήμιση που είχατε ποτέ. Και είναι δωρεάν.