Blend Hotel: Το νέο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, με vintage αισθητική και σύγχρονο χαρακτήρα (φωτό)

Ένα νέο ξενοδοχείο άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το Blend Hotel, λίγα μέτρα από την πλατεία Αγίας Ειρήνης, δίπλα στη «Χρυσοσπηλιώτισσα».

Tο Blend Hotel στεγάζεται σε κτίριο που κατασκευάστηκε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και τώρα, με την ανακατασκευή του, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αστικής αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής. Η αρχιτεκτονική ομάδα διατήρησε ανέπαφη την πρόσοψη του κτηρίου, επεμβαίνοντας μόνο χρωματικά, επιλέγοντας έναν ανατρεπτικό συνδυασμό ροζ-μπλε που υπογραμμίζει τον feelgood χαρακτήρα του ξενοδοχείου και αναβιώνει με σύγχρονη οπτική τον εμβληματικό αθηναϊκό μοντερνισμό. Το εσωτερικό ανακατασκευάστηκε σε κάθε του λεπτομέρεια, με κύρια γραμμή το νεο-ρετρό ύφος και πολλά σκανδιναβικά στοιχεία design: ένα blend νέου-παλιού, διάχυτο σε κάθε λεπτομέρεια.

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, "συνδυάζοντας αυθεντική vintage αισθητική και δυναμικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα, το Blend HOTEL αλλάζει την εικόνα της πόλης, στο απόλυτο κέντρο του κέντρου. “Δημοκρατικό”, ανεπιτήδευτο, ανοιχτό σε όλους, το Blend επανασυστήνει την κομψότητα μέσα από την απλότητα, κάνοντας τους επισκέπτες του να νιώθουν σαν φιλοξενούμενοι".

Διαθέτει 24 δωμάτια (design δωμάτια και σουίτες, με επιμέρους ονόματα όπως Happy Me, Oh So Cosy, Lovey Dovey, Luxe Together και Mr. President), που προσφέρoυν μια διαμονή-εμπειρία, με μίνιμαλ ύφος, έξυπνες στυλιστικές ανατροπές και πρακτικές λεπτομέρειες μοναδικά σχεδιασμένες για το ξενοδοχείο. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα το αστικό τοπίο, ενώ οι σουίτες, ανάλογα με τον τύπο τους, προσφέρουν μοναδική θέα σε Λυκαβηττό, Φιλοπάππου, Ακρόπολη και Παρθενώνα. Τα δωμάτια είναι pet-friendly, non-smoking, διαθέτουν ηχομόνωση, κλιματισμό, ελεύθερο WiFi και smart TV, υπάρχει πρόβλεψη για παιδική κούνια και δυνατότητα χρήσης AMEA, ενώ στον ημιόροφο υπάρχουν και 2 διαθέσιμα laptops για business χρήση.

Το ξενοδοχείο είναι ιδιοκτησίας HOTELCO Α.Ε.