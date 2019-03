NJV Athens Plaza: Champion για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού

Champion για την συμμετοχή του ως Μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, ανακηρύχθηκε το ξενοδοχείο NJV Athens Plaza κατά το Annual Sustainability Summit, που διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Τίτλος του φετινού Συνεδρίου ήταν “Innovation for Sustainability – Business leaders discussing how to embed innovative practices into the corporate sustainability strategy” και το παρακολούθησαν διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων και ΜΚΟ, καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του MBA International, καθώς και εκπρόσωποι επίσημων φορέων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Για την ανακήρυξη αυτή, η Γενική Διευθύντρια του ξενοδοχείου Βάνα Λαζαράκου μεταξύ άλλων δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για τη διάκριση αυτή, γιατί η συμμετοχή μας ως Μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού προέκυψε μετά από πολύ κόπο. Η πρωτοπόρα αυτή κίνηση, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη διαρκή δέσμευση του ξενοδοχείου και των εργαζομένων σε θέματα Αειφορίας. Στόχος της καθημερινής μας λειτουργίας είναι η μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών για την τοπική κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, η ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον».