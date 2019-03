TUI: Αναδιάρθρωση των ξενοδοχειακών brand- Ενισχύεται η αλυσίδα TUI Blue

Στην αλυσίδα TUI Blue θα μεταφερθούν τα ξενοδοχειακά brand Sensimar και Family Life του ομίλου TUI.

O όμιλος ανακοίνωσε ότι στόχος του είναι να μετατρέψει τα TUI Blue στο μεγαλύτερο ξενοδοχειακό brand αναψυχής στον κόσμο μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το χαρτοφυλάκιο των TUI Blue, μετά την προσθήκη των δύο άλλων brand, ανεβαίνει από 10 σε 90 ξενοδοχεία και υπάρχουν σχέδια για το άνοιγμα ακόμη περισσότερων το 2020, με προοπτικές να ξεπεράσουν σύντομα τα 100.

Ο τουρ οπερέιτορ εξέφρασε την προσδοκία ότι το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της TUI Blue, θα ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και τη σχετικότητα του brand, ενώ οι πελάτες θα επωφεληθούν από ευρύτερη επιλογή ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο.

Υπό το νέο branding, τα ξενοδοχεία TUI Blue θα μετονομαστούν σε TUI Blue for All, τα ξενοδοχεία αποκλειστικά για ενήλικες σε TUI Blue For Two, σε αντικατάσταση του Sensimar, και τα TUI Blue for Families θα αντικαταστήσουν το brand Family Life.

Aπό την έναρξη λειτουργίας του TUI Blue πριν τρία χρόνια, το brand της TUI έχει γίνει τμήμα της εμπειρίας ξενοδοχείου, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Fritz Joussen. Όπως είπε, έπειτα από μια επιτυχημένη φάση έναρξης λειτουργίας των πρώτων 10 ξενοδοχείων, η ενίσχυση του brand ως παγκόσμια ναυαρχίδα ξενοδοχείων της TUI συμβαδίζει με τα επόμενα βήματά μας στη διεύρυνση του τομέα ξενοδοχείων, στην εξάπλωσή τους σε όλο τον κόσμο και στην αύξηση του κοινού-στόχου.

Μετά τις αλλαγές, η TUI επισημαίνει ότι θα διευρύνει σημαντικά τις καινοτόμες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαμονή στο ξενοδοχείο, προσφέροντας την υπηρεσία επιλογής δωματίου σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Επιπλέον, το κόνσεπτ τεχνολογίας που σχετίζεται με την εφαρμογή Blue πρόκειται να λανσαριστεί για όλα τα ξενοδοχεία, προκειμένου όλοι οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στον ψηφιακό βοηθό.

Τα υπόλοιπα ξενοδοχειακά brand της TUI δεν επηρεάζονται. Για αυτό το καλοκαίρι και τον προσεχή χειμώνα, τα ξενοδοχεία TUI Sensimar και TUI Family Life θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τις ονομασίες που έχουν σήμερα, και θα επαναλειτουργήσουν ως TUI Blue από το καλοκαίρι του 2020.