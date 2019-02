Βραβεία για το somewhere boutique Vouliagmeni και Evereden beach resort

Την αξία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των τουριστικών επιχειρήσεων και μονάδων φιλοξενίας, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης αλλά και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ανέδειξε η 3η διοργάνωση του Συνεδρίου Hotel Tech, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

Εκπροσωπώντας τα ξενοδοχεία somewhere boutique Vouliagmeni αλλά και Evereden beach resort o Γενικός διευθυντής Άλκης Παναγόπουλος παρέλαβε το βραβείο smart hotel manager of the year. Ο κ. Παναγόπουλος ευχαρίστησε τον IT manager Αλέξιο Γρίβα για την συνδρομή του και υπογράμμισε πως η τεχνολογία στα ξενοδοχεία δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα παρά μόνο να εξυψώσει τις υπηρεσίες και την εμπειρία.