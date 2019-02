Στη Best Western η αλυσίδα ξενοδοχείων WorldHotels

Το παγκοσμίου φήμης εμπορικό σήμα της WorldHotels™ το οποίο αντιπροσωπεύει μία συλλογή από περίπου 300 μοναδικά και ιδιαίτερα ξενοδοχεία σε θέρετρα και κορυφαίους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στα οποία είναι και το Mykonos No 5, απέκτησε η αλυσίδα Best Western® Hotels & Resorts.

"Υπάρχει εξαιρετική συνέργεια μεταξύ της Best Western και της WorldHotels. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας σε αυτή τη νέα εταιρική σχέση, θα δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και για τις δύο εταιρείες ", δήλωσε ο David Kong, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Best Western Hotels & Resorts. "Έχω τον μέγιστο σεβασμό για τα WorldHotels και πιστεύω στις τεράστιες δυνατότητές τους."

Η εξαγορά της WorldHotels ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το σήμα της WorldHotels θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου που η Best Western προσφέρει, δεδομένου ότι πλέον θα συμπεριλαμβάνει και την κατηγορία των ξενοδοχείων πολυτελείας.

Τα WorldHotels θα διατηρήσουν τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα και προσωπικότητα ενώ παράλληλα θα επωφεληθούν από την δυνατές και συνεχώς αναπτυσσόμενες Ecommerce υπηρεσίες της Best Western, τις ισχυρές συνεργασίες, το βραβευμένο πρόγραμμα πιστότητας πελατών, τη στοχευμένη υποστήριξη πωλήσεων και μάρκετινγκ, το παγκόσμιο δίκτυο διανομής και τις ισχυρές μηχανές κρατήσεων.

"Το σήμα της Best Western είναι ένα από τα μεγαλύτερα, πιο σεβαστά και αξιόπιστα εμπορικά σήματα ξενοδοχείων", δήλωσε ο Geoff Andrew, Διευθύνων Σύμβουλος της WorldHotels. "Καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας, η συνδυασμένη δύναμη των εταιρικών μας σημάτων θέτει τις προϋποθέσεις για ένα λαμπρό μέλλον τόσο για της Best Western όσο και για της WorldHotels. Μέσω της καταξιωμένης ηγετικής της ομάδας και της περιφερειακής της παρουσίας σε κάθε αγορά, η Best Western συμβάλλει με νέα τεχνογνωσία που αναμφίβολα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της WorldHotels σε βασικές αγορές."

H Best Western, τον τελευταίο χρόνο μόνο, αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο από την Fast Company, επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της με 13 δυναμικά σήματα ξενοδοχείων κάνοντας άνοιγμα με τις νέες κατηγορίες ξενοδοχείων σε νέους πελάτες και κέρδισε ρεκόρ βραβείων και αναγνωρίσεων της τουριστικής βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Best Western για ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και συνεχή εξέλιξη, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως αξιόπιστου ηγέτη στην παγκόσμια βιομηχανία φιλοξενίας.

"Τους επόμενους μήνες θα εστιάσουμε στο να «ξεκλειδώσουμε» τη δυναμική των WorldHotels, βελτιώνοντας την παραγωγή προς τα ξενοδοχεία, προστατεύοντας παράλληλα την ανεξαρτησία και την ταυτότητά τους. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι το δίκτυό και οι μηχανές κρατήσεων μας θα λειτουργήσουν προς όφελος των WorldHotels και θα προσελκύσουν πολλά παραπάνω ξενοδοχεία πολυτελείας να ενταχθούν στην αλυσίδα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο Geoff Andrew θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της WorldHotels και στο άμεσο μέλλον», κατέληξε ο Kong.