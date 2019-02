Ελληνικά ξενοδοχεία: Το 27% των δωματίων ανήκουν σε αλυσίδες

Το 8% των ξενοδοχειακών μονάδων και το 27% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα ανήκουν σε αλυσίδες, διεθνείς, εθνικές ή τοπικές.

Αυτό διαπιστώνει έρευνα της GBR Consulting από το Δεκέμβριο του 2018.

Το 59% των πεντάστερων μονάδων, το 41% των τετράστερων και το 4% των τριάστερων ανήκουν σε αλυσίδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά δωματίων είναι 70%, 41% και 8%.

Οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες σε εθνικό επίπεδο, είναι οι Grecotel και Mitsis Hotels, με 11.244 δωμάτια στην Ελλάδα, οι μεγαλύτερες τοπικές αλυσίδες είναι οι are H Hotels Collection, Koullias Hotels και Esperia Hotel Group και οι κορυφαίες κοινοπραξίες σε επίπεδο δωματίων είναι οι Tablet Hotel, Mr. & Mrs Smith και Leading Hotels of the World.

Η λίστα με τις κορυφαίες διεθνείς αλυσίδες στην Ελλάδα κυριαρχείται από τους τουρ οπερέιτορ TUI (1η), Thomas Cook (2η) και Der Touristic (4η). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Marriott International ενώ ο όμιλος Sani / Ikos είναι στην πέμπτη θέση και η μοναδική διεθνής αλυσίδα ελληνικής προέλευσης στις 5 κορυφαίες διεθνείς στη χώρα μας.

Σε κοινοπραξίες μάρκετινγκ τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα

Στην κατηγορία των 5 αστέρων, οι κοινοπραξίες μάρκετινγκ συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με ποσοστό 37% στο σύνολο των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, ενώ ακολουθούν οι διεθνείς αλυσίδες (23%) και οι τοπικές αλυσίδες (20%).

Από τις διεθνείς αλυσίδες, το 52% των πεντάστερων ξενοδοχείων λειτουργούν με ένα brand, το 33% με δύο και το 10% με 3. Στις εθνικές και τοπικές αλυσίδες το 64% και το 61% των ξενοδοχείων, αντίστοιχα, λειτουργεί με ένα brand, ενώ στις κοινοπραξίες μάρκετινγκ το 83% των ξενοδοχείων έχουν πολλά brand.

Όσον αφορά τη διείσδυση των brand επί του συνόλου των πεντάστερων ξενοδοχείων, η Αττική έχει ποσοστό 90% και ακολουθούν το Λασίθι (84%), η Χαλκιδική (78%) και τα Δωδεκάνησα (76%). Περιοχές με υψηλή συγκέντρωση brand σε μειωμένο αριθμό πεντάστερων ξενοδοχείων είναι η Λάρισα, η Φθιώτιδα, η Ηλεία, η Μεσσηνία και η Αργολίδα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πεντάστερων δωματίων σε αλυσίδα είναι συγκεντρωμένος στα Δωδεκάνησα. Σε 22 νομούς δεν υπάρχουν επώνυμες αλυσίδες πεντάστερων ξενοδοχείων.