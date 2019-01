Πλήρης ανακαίνιση του Sofitel Athens Airport

Στην πλήρη ανακαίνιση των δωματίων Luxury, Luxury Club, και Club Sofitel Suites που βρίσκονται στον 5ο και 7ο όροφο προχώρησε το Sofitel Athens Airport.

Με κυρίαρχα στοιχεία τον πολυτελή σχεδιασμό, την υψηλή αισθητική, και τη μοντέρνα τεχνολογία, η ανακαίνιση των δωματίων αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών των πεντάστερων Sofitel παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν από την ανακαίνιση του 5ου και 7ου ορόφου, την τελευταία διετία το ξενοδοχείο, ιδιοκτησία του ομίλου Mitsis Hotels, έχει πραγματοποιήσει στρατηγική ανακαίνιση του χώρου υποδοχής των επισκεπτών στον οποίο πρωταγωνιστεί το έργο Υδρόγειος του πολυβραβευμένου εικαστικού καλλιτέχνη κ. Βαρώτσου, του 6ου ορόφου, καθώς και πλήρη ανακαίνιση του bar Άρτεμις και του εστιατορίου Μεσογαία που βρίσκονται στο ισόγειο του ξενοδοχείου.

«Λόγω της γειτνίασής του με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το Sofitel Athens Airport αποτελεί την πύλη εισόδου στη χώρα μας καθρεφτίζοντας τη σύγχρονη εικόνα της. Με γνώμονα τον επιφορτισμένο αυτό ρόλο μας, είμαστε πολύ περήφανοι με το τελικό αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής ανακαίνισης, η οποία θεωρούμε ότι θέτει νέα standards στο χώρο της φιλοξενίας στην Ελλάδα» αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Sofitel Athens Airport, κ. Γιώργος Σταύρου.

Τα ξενοδοχεία Sofitel αποτελούν τη μόνη γαλλική αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων με παρουσία σε πέντε ηπείρους με 120 διευθύνσεις σε σχεδόν 40 χώρες (πάνω από 30.000 δωμάτια). Τα Sofitel είναι σύγχρονα ξενοδοχεία και θέρετρα προσαρμοσμένα στους σημερινούς απαιτητικούς και ευέλικτους ταξιδιώτες, οι οποίοι προσδοκούν και εκτιμούν την ομορφιά, την ποιότητα και την αριστεία. Είτε βρίσκεται στην καρδιά μιας μεγαλούπολης όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Σαγκάη ή το Πεκίνο, είτε στο Μαρόκο, την Αίγυπτο, τη Γαλλική Πολυνησία ή την Ταϊλάνδη, τα Sofitel προσφέρουν μία γνήσια εμπειρία του γαλλικού “art de vivre”.

Τα ξενοδοχεία Sofitel Legend είναι θρυλικά και συχνά φιλοξενούνται σε διατηρητέα κτίρια εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς όπως το Sofitel Legend Metropole Hanoi, το Sofitel Legend The Grand Amsterdam και το Sofitel Legend Old Cataract Aswan. Τα ξενοδοχεία Sofitel So ανήκουν στην κατηγορία των «ξενοδοχείων-boutique» με κύρια χαρακτηριστικά την έμφαση στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό design με την υπογραφή διάσημων αρχιτεκτόνων αλλά και την ξεχωριστή διακόσμηση από διεθνείς προσωπικότητες του κόσμου της μόδας, του design ή της τέχνης, όπως το Sofitel So Mauritius Bel Ombre, το Sofitel So Bangkok και το Sofitel So Singapore (2013).