Παγκόσμια πρωτιά για τα ξενοδοχεία Ikos Oceania & Olivia

Την 1η και την 2η θέση στην κατηγορία Top All-Inclusive Resorts στον κόσμο κατέκτησαν τα Ikos Oceania & Ikos Olivia στα φετινά Travelers’ Choice™ Awards του TripAdvisor, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στο χώρο του παγκόσμιου τουρισμού.

Στα μόλις 4 χρόνια της λειτουργίας τους, τα δύο ελληνικά resort όχι μόνο βρέθηκαν στην κορυφή της κατηγορίας τους στην Ευρώπη, αλλά ήταν και τα μοναδικά ευρωπαϊκά resort τα οποία κατάφεραν να μπουν στο παγκόσμιο top-10. Τα Travelers’ Choice™ Awards αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο αναγνώρισης της ποιότητας ενός τουριστικού προορισμού από τους ίδιους τους επισκέπτες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στις προσωπικές εντυπώσεις, την ικανοποίηση και την κριτική εκατομμυρίων ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο.

Εκ μέρους της διοίκησης του Ομίλου Sani Resort & Ikos Resorts, ο κ. Δημήτρης Κοντός, Chief Operations Officer του Ομίλου, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη σημαντική αυτή διάκριση τονίζοντας: «Η ανοδική πορεία των Ikos Resorts αντανακλάται στις συνεχείς βραβεύσεις των Ikos Olivia και Ikos Oceania από τη 1η και την 3η θέση, αντίστοιχα, των World's Best Luxury All Inclusive Resorts του 2018, στην 1η και την 2η θέση της αντίστοιχης λίστας το 2019. Εκφράζουμε έτσι τη δέσμευσή μας να εξελίσσουμε και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας διαρκώς. Κυρίως όμως, τα βραβεία αυτά αποτελούν την καλύτερη αναγνώριση και επιβράβευση των ανθρώπων μας, οι οποίοι εργάζονται με ακατάπαυστη διάθεση και μεράκι ώστε κάθε στιγμή, κάθε εμπειρία των επισκεπτών μας να είναι μοναδική. Χωρίς αυτούς, μία τόσο σημαντική διάκριση δεν θα ήταν εφικτή».

Τα Ikos Resorts είναι ένας πρωτοποριακός και ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος δημιουργίας και διαχείρισης πολυτελών all-inclusive θερέτρων, τα οποία συνδυάζουν πολυτελή κομψότητα και μοναδικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αυτή τη στιγμή ο Όμιλος διαθέτει θέρετρα στη Χαλκιδική, τα πολυβραβευμένα Ikos Oceania και Ikos Olivia, στην Κέρκυρα, το Ikos Dassia, και στην Κω, το νέο Ikos Aria, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τον Μάιο του 2019. Παράλληλα ο Όμιλος αναπτύσσεται μέσω franchise σε τέσσερα νέα σημεία στην Ιβηρική χερσόνησο, με το πρώτο Ikos Resort εκτός Ελλάδος, το Ikos Andalusia, να ανοίγει τις πύλες του το Μάιο του 2020.

Με επίκεντρο τη μοναδική φιλοσοφία Infinite lifestyle και πλήθος βραβείων ανάμεσα στα οποία και το «Best All Inclusive in the World» από το TripAdvisor, τα Ikos Resorts υιοθετούν το πρότυπο και αμιγώς ελληνικό μοντέλο Luxury All-inclusive (UAI), το οποίο προσφέρει ένα απαράμιλλο επίπεδο φιλοξενίας και αποκλειστικών προνομίων, συνδυάζοντας άψογη διαμονή με εξαιρετικές παροχές και ανεβάζοντας την υπόσχεση των διακοπών σε νέα επίπεδα πολυτέλειας, διαθέτοντας χώρους εστίασης με αστέρια Michelin, κομψά spa, υπηρεσίες εξυπηρέτησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη και μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων αναψυχής.

Ο Όμιλος Ikos Resorts είναι μέλος του ξενοδοχειακού ομίλου LBRI, ο οποίος ιδρύθηκε το 2016 στο Λουξεμβούργο, με κύριους μετόχους τους Σταύρο και Ανδρέα Ανδρεάδη, Mathieu Guillemin, Oaktree Capital Management LP, Goldman Sachs Asset Management, Hermes GPE και επενδυτικά κεφάλαια. O Όμιλος υλοποιεί ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα και την Ισπανία με στόχο την επέκταση σε υψηλού προφίλ τοποθεσίες σε Ελλάδα, Ισπανία και Μεσόγειο, τη δέσμευση σε αειφόρες πρακτικές και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας τόσο για τους μετόχους, όσο και για τις τοπικές οικονομίες.