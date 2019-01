Αυτά είναι τα πολυτελή ελληνικά ξενοδοχεία που προτείνει το Virtuoso

Με 23 ελληνικά ξενοδοχεία να περιλαμβάνονται στις 700 σελίδες του, εκδόθηκε και για φέτος ο περίφημος οδηγός Best of the Best του ταξιδιωτικού οργανισμού Virtuoso®. Πρόκειται για τον οδηγό-όνειρο κάθε ταξιδιώτη πολυτελείας, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερα από 1300 από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου καθώς και τις κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις του 2019. Μάλιστα για πρώτη φορά, ο οδηγός θα τυπωθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων προκειμένου να μοιραστεί σε ταξιδιωτικά γραφεία του Virtuoso των ΗΠΑ και του Καναδά.

Τα ελληνικά ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται στο οδηγό, ανά περιοχή είναι τα εξής:

Αθήνα

Grande Bretagne

King George

Πελοπόννησος

The Romanos-Costa Navarino

Amanzoe

Κρήτη

Amirandes Grecotel Exclusive Resort

Blue Palace Ελούντα Κρήτης

Elounda Gulf Villas & Suite

Χαλκιδική

Sani Asterias – Sani Resort

Μύκονος

Belvedere Mykonos

Bill & Coo Hotels Mykonos

Kivotos

Myconian Ambassador Relai & Chateuax

Mykonian Villa Collection

Mykonos Blu Grecotel Exclusive Resort

Santa Marina Resort & Villas Mykonos

Σαντορίνη

Grace Santorini

Vedema

Canaves Oia Epitome

Canaves Oia Hotel

Canaves Oia Suites

Canaves Oia Sunday Suites

Mystique

Ζάκυνθος

Porto Zante Villas & Spa

Επιπλέον, κάτω από τον τίτλο «Πάντα Κλασσική- Η Ελλάδα γοητεύει με τους αιώνιους ναούς, τα μοναστήρια στην κορυφή των βράχων και τα περήφανα νησιά», ο οδηγός παραθέτει σειρά προτάσεων για δραστηριότητες στην Ελλάδα. Προτρέπει τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν το τέλειας ακουστικής Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και να ανακαλύψουν στην αρχαία Ολυμπία το βωμό όπου οι αθλητές ορκίζονταν να παίξουν τίμια και τον ναό όπου άναψε η πρώτη Ολυμπιακή φλόγα.

Κατόπιν προτείνει μια επίσκεψη στη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά αλλά και στο χωρίς αυτοκίνητα νησί της Ύδρας.

Για όσους αναζητούν επαφή με τη φύση, ο οδηγός προτείνει μια περιπατητική διαδρομή ανάμεσα σε κοπάδια προβάτων, ελαιόδεντρα και άγρια λουλούδια για να καταλήξει στη Μονή Αγίου Δημητρίου Αυγού στην Ερμιονίδα, η οποία είναι χτισμένη στα βράχια που κρέμονται πάνω από τον ποταμό Ράδο. Αλλά και μια επίσκεψη σε μια παραδοσιακή φάρμα με μελίσσια, πριν την επιστροφή στο μοντέρνο ελληνικό καταφύγιο του Amanzoe.

Στις προτάσεις του Virtuoso για την Ελλάδα περιλαμβάνονται και τα μοναστήρια των Μετεώρων που βρίσκονται σκαρφαλωμένα στους τεράστιους μονόλιθους ενώ συνιστά στους ταξιδιώτες να συνδυάσουν τους περίφημους αρχαιολογικούς χώρους των Αθηνών με ένα μοντέρνο foodie tour, όπου θα δοκιμάσουν σουσαμένιο κουλούρι, αλλαντικά, τοπικά τυριά, ελαιόλαδο, μέλι, αρωματικά και μπαχαρικά, παραδοσιακό ελληνικό καφέ με λουκουμάδες, πίτες και γλυκά του κουταλιού.