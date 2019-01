Virtuoso: 23 ελληνικά ξενοδοχεία στον απόλυτο κατάλογο πολυτελών διακοπών για το 2019

Εικοσι τρία ελληνικά ξενοδοχεία, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, φιγουράρουν στον απόλυτο κατάλογο διακοπών για το 2019 που έδωσε στη δημοσιότητα το μεγαλύτερο δίκτυο συμβούλων πολυτελών διακοπών στην Αμερική, Virtuoso.

Ο κατάλογος παρουσιάζει τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες και ξενοδοχεία από όλο τον κόσμο (Best of the Best) ανά περιοχή, τα οποία υπόσχονται ονειρικές διακοπές.

Ο εφετινός κατάλογος περιλαμβάνει πάνω από 1.300 από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, κάθε μεγέθους. Τα περισσότερα διαθέτουν λιγότερα από 100 δωμάτια και δεν συνδέονται με γνωστά brand ή συλλογές ξενοδοχείων, καθιστώντας τη διαμονή στους επισκέπτες τους μια μοναδική εμπειρία πολυτελείας.

O κατάλογος διανέμεται σε 150.000 πελάτες της Virtuoso από όλο τον κόσμο.

Δείτε τα ελληνικά ξενοδοχεία που προτείνει το Virtuoso…

1. Hotel Grande Bretagne, Αθήνα

2. King George, Αθήνα

3. The Romanos, Costa Navarino

4. Amirandes Grecotel, Κρήτη

5. Blue Palace, Κρήτη

6. Elounda Gulf Villas & Suites, Κρήτη

7. Sani Asterias at Sani Resort, Κασσάνδρα

8. Amanzoe, Κρανίδι

9. Belvedere Hotel, Μύκονος

10. Bill & Coo Hotels, Μύκονος

11. Kivotos, Μύκονος

12. Myconian Ambassador Relais & Chateaux Hotel, Μύκονος

13. Myconian Villa Collection, Μύκονος

14. Mykonos Blue Grecotel, Μύκονος

15. Santa Marina Resort & Villas, Μύκονος

16. Grace Santorini, Σαντορίνη

17. Vedema, Σαντορίνη

18. Canaves Oia Epitome, Σαντορίνη

19. Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη

20. Canaves Oia Suites, Σαντορίνη

21. Canaves Oia Sunday Suites, Σαντορίνη

22. Mystique, Σαντορίνη

23. Porto Zante Villas & Spa, Ζάκυνθος

Επιπλέον, ο κατάλογος της Virtuoso αναδεικνύει τις κορυφαίες τάσεις στα πολυτελή ξενοδοχεία για το 2019. Αυτές είναι…

-Ιδιωτικά καταφύγια | Βίλες και κατοικίες σημειώνουν μεγάλη αύξηση της ζήτησης από ταξιδιώτες που επιδιώκουν ιδιωτικότητα και τη δυνατότητα να νιώσουν περισσότερο κάτοικοι της περιοχής παρά τουρίστες.

-Οι ταξιδιώτες επιδιώκουν αποδράσεις στην ύπαιθρο σε συνδυασμό με μια έντονη αίσθηση της περιοχής, με μερικούς να επιθυμούν να ζήσουν σαν την ιστορική αριστοκρατία.

-Ευεξία | Οι ταξιδιώτες αναζητούν χαλάρωση και ανανέωση. Οι πωλήσεων ευεξίας στη Virtuoso παρουσιάζουν αύξηση που υπερβαίνει το 15%.

-Σύντομες αποδράσεις | Οι ταξιδιώτες αναζητούν σύντομες αποδράσεις από το στρες της καθημερινότητας ή τον κακό καιρό, με τις κρατήσεις στις ΗΠΑ να παρουσιάζουν αύξηση 13% σε ετήσια βάση.