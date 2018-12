Διεθνής διάκριση για το ξενοδοχείο Liostasi Hotel & Suites

Με την κορυφαία διάκριση «Dreamiest Design Award» τιμήθηκε το ελληνικό ξενοδοχείο Liostasi Hotel & Suites στα φετινά βραβεία SLH Awards που διοργανώνει κάθε χρόνο το παγκόσμιο δίκτυο Small Luxury Hotels of the World (SLH). To ευρισκόμενο στην Ίο boutique hotel ξεχώρισε μεταξύ 500 και πλέον μελών της SLH από όλον τον κόσμο για τη μοναδική του αισθητική, η οποία μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του ξενοδοχείου απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Τόσο στα δωμάτια όσο και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου συνδιαλέγεται η παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με το σύγχρονο design. Η διαμονή στο Liostasi κρύβει πολλές αναπάντεχες λεπτομέρειες και σχεδιαστικές εκπλήξεις σε όλους τους χώρους του, από το εντυπωσιακό και πολυφωτογραφημένο γλυπτό του Κωστή Γεωργίου και τα χαρακτηριστικά «ανθρωπάκια» του Γιάννη Γαΐτη μέχρι την κρυφή βιβλιοθήκη και τους στίχους της Ιλιάδας να ξεδιπλώνονται στην περίμετρο της πισίνας.

«Αυτήν την πολύ τιμητική βράβευση δεν θα την είχαμε επιτύχει χωρίς τη δημιουργικότητα και την έμπνευση του designer Αντώνη Καλογρίδη,» δήλωσε από τις Κάννες ο κ. Αρτέμης Δεναξάς, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του Liostasi Hotel & Suites, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Πολυτελών Ταξιδιών ILTM, όπου το ξενοδοχείο μετέχει ως εκθέτης. «Στο πρόσωπο του κ. Καλογρίδη έχουμε βρει ένα μακροχρόνιο συνεργάτη, ο οποίος με τη δουλειά του προσέδωσε στο Λιοστάσι ένα μοναδικό και άμεσα αναγνωρίσιμο ύφος, διαφοροποιώντας το από όλα τα άλλα ξενοδοχεία των Κυκλάδων. Η ιδιαίτερη αισθητική των χώρων σε συνδυασμό με τη γαστρονομική τέχνη του πολυβραβευμένου σεφ κ. Λευτέρη Λαζάρου, την παροχή υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο καθώς και την εξαίρετη εικονογράφηση του ξενοδοχείου μας από τον κορυφαίο στο είδος του κ. Χρήστο Δράζο μας επέτρεψε να εδραιωθούμε ανάμεσα στα καλύτερα boutique hotels της Μεσογείου, πράγμα που πιστοποιεί η νέα αυτή διάκριση. Μετά από μια πολύ επιτυχημένη σεζόν ετοιμάζουμε για το 2019 νέες αναβαθμίσεις και εμπλουτίζουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία διαμονής όσων μας τιμούν με την προτίμησή τους.»

Το Liostasi Hotel & Suites (www.liostasi.com), το μόνο ξενοδοχείο πέντε αστέρων της Ίου, βρίσκεται μεταξύ του λιμανιού και της ιστορικής Χώρας και διακρίνεται για το πρωτότυπο design, την υψηλού επιπέδου κουζίνα και τη συγκλονιστική θέα. Οι εξαιρετικές παραλίες και η φημισμένη νυχτερινή ζωή της Ίου απέχουν μόλις μερικά λεπτά από το Λιοστάσι.

Τα δωμάτια και οι σουίτες, μερικές εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, ξεχωρίζουν για τη ρομαντική τους ατμόσφαιρα, την αναπάντεχη διαμόρφωση των υπνοδωματίων, τα πρωτότυπα μπάνια και τον άρτιο τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Μετά την πρόσφατη επέκτασή του το Spa του ξενοδοχείου συνδυάζει παραδοσιακές και σύγχρονες θεραπείες βασισμένες σε βιολογικά προϊόντα ευεξίας και αρχαίες συνταγές ομορφιάς.

Ορόσημο για το Λιοστάσι αποτέλεσε η συνεργασία από το 2017 με τον πολυβραβευμένο Έλληνα σεφ κ. Λευτέρη Λαζάρου, ο οποίος επιμελήθηκε το νέο μενού στο γαστρονομικό εστιατόριο του ξενοδοχείου Grandma’s Restaurant, ισχυροποιώντας τη θέση του ως το καλύτερο εστιατόριο της Ίου και ένα από τα κορυφαία εστιατόρια δημιουργικής ελληνικής κουζίνας της χώρας. Ο ρόλος του Executive Chef ανατέθηκε στον πολυτάλαντο νέο σεφ κ. Αλέξανδρο Λέπεση με προϋπηρεσία σε βραβευμένα εστιατόρια της Ελλάδας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.