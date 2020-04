Κορωνοϊός: Οι Ghost κουζίνες φέρνουν κέρδη στα εστιατόρια

Μέσα στην εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, αυξάνεται η τάση χρήσης των Ghost ή Virtual κουζινών, για την παράδοση γευμάτων κατ’ οίκον.

Οι λεγόμενες Ghost ή Virtual κουζίνες επιτρέπουν στα εστιατόρια να ετοιμάζουν γεύματα για παράδοση κατ’ οίκον, χωρίς να γίνεται χρήση των χώρων του εστιατορίου. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μόνο μέσω πλατφορμών κατ’ οίκον παράδοσης όπως η DoorDash ή η Grubhub στις χώρες που δραστηριοποιούνται.Τα εστιατόρια χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες αυτές, προκειμένου να περικόψουν κόστη, να διευρύνουν την παραγωγικότητά τους και να μειώσουν τις αποστάσεις και τους χρόνους παράδοσης στις οικίες των πελατών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες Ghost κουζίνας, η C3, έχει ήδη καταγράψει διπλάσια ζήτηση για τα virtual «εστιατόριά» της με αποτέλεσμα να προβεί στην πρόσληψη 1.000 υπαλλήλων. Στόχος της εταιρείας, είναι να ανοίξει 138 νέες Ghost κουζίνες μέχρι το τέλος του έτους, αναθεωρώντας έτσι τον αρχικό σχεδιασμό της για 85 νέες εγκαταστάσεις. Επιπροσθέτως, η Kitopi με έδρα τη Νέα Υόρκη, συγκέντρωσε κεφάλαιο 60 εκ. δολ. για την επέκτασή της, ενώ ήδη απασχολεί 1.200 υπαλλήλους παγκοσμίως και λειτουργεί 30 Ghost κουζίνες σε ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, έχοντας συμπράξει με περισσότερα από 100 εστιατόρια.

Η Kitopi χρησιμοποιεί ένα «έξυπνο λειτουργικό σύστημα κουζίνας» σε όλα τα τμήματα λειτουργίας της, από το τηλεφωνικό κέντρο έως την παράδοση, ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητά της.

Άλλες Ghost κουζίνες που έχουν κατακτήσει μία πολύ καλή θέση στις υπηρεσίες κατ’ οίκον εστίασης, είναι οι Kitchen United, CloudKitchens, Zuul Kitchens, Local Culinary και Family Style. Η Local Culinary, για παράδειγμα, ειδικεύεται στην ανάπτυξη brands εστίασης μόνο για παράδοση, όπως είναι τα The Chef Burger, El Taco-Loco, Mama Roma, Dirty Fingers, Shu Shu, The Green Kitchen, This is Gyros και Chicks.

Τα εν λόγω brands που δημιουργούνται μόνο για παράδοση κατ’ οίκον, έχουν το δικό τους έδαφος ανταγωνισμού στο χώρο στης εστίασης, ωστόσο το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από ήδη υπάρχοντα εστιατόρια, ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους ιδιαίτερα τώρα, μέσα στην εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού.