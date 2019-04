Τι είδους διακοπές αναζητούν οι ταξιδιώτες στο Pinterest και στην Airbnb

Τις κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια και τις εμπειρίες από όλο τον κόσμο το 2019, που ταιριάζουν σε κάθε γούστο, όπως αποκαλύπτονται από τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών στο Pinterest και την Airbnb, παρουσιάζουν οι δυο πλατφόρμες.

Οι τάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες...

-Επιστροφή στις ρίζες

Οι χρήστες του Pinterest εμπνέονται αυτή τη χρονιά από τη φύση με τις αναζητήσεις όπως «ταξίδια στη φύση» να παρουσιάζουν αύξηση που υπερβαίνει το 88%. Στην Airbnb η αντίστοιχη αύξηση φθάνει το 539% για ταξίδια στη φύση, το 367% για διαλογισμό και το 655% για πεζοπορία, ανεβάζοντας τις τάσεις αυτές στις κορυφαίες της χρονιάς για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Παράδειγμα τέτοιων εμπειρών που συγκεντρώνουν τις περισσότερες κρατήσεις στη φύση είναι...

1. Time Trek Howth Dublin, Ιρλανδία

2. Forest Bathing Bellevue, Ουάσιγκτον

3. Fortress Night Hike & Taste of Tradition Seoul, Ν. Κορέα

4. Paddle with the Penguins Cape Town, Ν. Αφρική

5. Sail Before The Wind Rio de Janeiro, Βραζιλία

-Εξωπραγματικές εμπειρίες

Όλο και περισσότεροι χρήστες του Pinterest και της Airbnb κάνουν αναζητήσεις για «Διαστημικό τουρισμό» με αύξηση πάνω από 70% στο Pinterest. Η Airbnb, με πάνω από 3.000 σπίτια που διαθέτουν τηλεσκόπιο, προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες όπως οι ακόλουθες...

1. Shoot the Moon Santa Monica, Καλιφόρνια

2. Mauna Kea Stars & Volcano Photo Trip Kailua-Kona, Χαβάη

3. Astronomical experience Artignosc-sur-Verdongo, Γαλλία

4. Star Gazing and Astrology above Füssen Füssen, Γερμανία

5. Astronomy Tour Boulder, Κολοράντο

-Κάλεσμα για τους λάτρεις της περιπέτειας

Οι αναζητήσεις στο Pinterest για ταξίδια περιπέτειας παρουσιάζουν αύξηση 693%, και ιδιαίτερα για σπήλαια κολύμβησης (+260%), για εγκατελειμένα πάρκα διασκέδασης (+185%), καταδύσεις σε σπήλαια (+143%) και προορισμούς-έκπληξη (192%).

Η Airbnb καταγράφει αύξηση επίσης, και ιδιαίτερα για σέρφινγκ.

Μερικές από τις κορυφαίες εμπειρίες για τους λάτρεις της αδρεναλίνης είναι...

1. WSL Experience: Learn To Surf Waikiki Honolulu, Χαβάη

2. BlueCave snorkel with Oki market visit Osaka, Ιαπωνία

3. Learn To Eat Fire Los Angeles, Καλιφόρνια

4. Coconut & Island Survival Workshop San Juan, Πουέρτο Ρίκο

5. Sea Urchins Experience Tour in Sea Cave Lisbon, Πορτογαλία

-Στο κυνήγι της καλύτερης προσφοράς

Οι χρήστες του Pinterest αναζητούν «οικονομικά ταξίδια» κατά 64% περισσότερο σε σύγκριση με πέρυσι. Μερικές καλές επιλογές για αυτούς στην Airbnb, κόστος κάτω των 754 δολαρίων, είναι η Μπολόνια, το Μπουσάν, η Λιόν, το Πόρτο, η Οτάβα, η Πράγα, η Μόσχα, το Ριο ντε Τζανέιρο, η Τεϊπέι και το Μπαλί ενώ οι κορυφαίες εμπειρίες με κόστος κάτω από τα 25 δολάρια είναι...

1. Kayak in La Jolla (7 Sea Caves) San Diego, Καλιφόρνια

2. Old San Juan Best Kept Secrets Tour San Juan, Πουέρτο Ρίκο

3. Tsukiji Market Tour with Tsukiji Lover Tokyo, Ιαπωνία

4. City Tour by Bike Seville, Ισπανία

5. Peckham Hidden Jazz Club London, Ην. Βασίλειο

-Πράσινες διακοπές

Οι αναζητήσεις για «βιώσιμα ταξίδια» στο Pinterest είναι αυξημένα κατά 56%, ενώ η Airbnb προσφέρει επίσης επιλογές οικολογικών καταλυμάτων σε όλο τον κόσμο.

-Τροπικοί προορισμοί μετά από έναν ψυχρό χειμώνα

Έπειτα από έναν ψυχρό χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο οι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς με θερμό κλίμα, αλλά μακριά από δημοφιλείς προορισμούς, σε αναζήτηση νέων, «ψαγμένων».

Το Pinterest καταγράφει αύξηση 152% στις αναζητήσεις για «ρούχα για ταξίδι από κρύο σε θερμό κλίμα» και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Airbnb έχουν θερμό κλίμα.

Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι αναζητήσεις για Monterrey, Μεξικό (678%), Καρολίνα, Πουέρτο Ρίκο (643%), Σάντος, Βραζιλία (432%), Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο (392%), Dapa, Φιλιππίνες (380%), St. Thomas, Παρθένες Νήσοι (338%), Ατλάντα (175%), Γουαδελούπη (157%), Χιούστον (155%) και Ντάλας (150%).

-Εξορμήσεις με κατοικίδια

Οι παγκόσμιες αναζητήσεις για «διακοπές φιλικές προς τα κατοικίδια» παρουσιάζουν αύξηση 146% στο Pinterest και στην Airbnb υπάρχουν πάνω από 1,3 εκατ. σχετικές καταχωρήσεις σε όλο τον κόσμο.