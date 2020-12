Τα Nea Mesa βραβεύτηκαν ως Seven Stars Hospitality Digital Marketing Agency στα βραβεία Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards για το 2020.

Τα εν λόγω βραβεία ενεργούν ως θεματοφύλακας των SIGNUM VIRTUTIS, την σφραγίδα της αριστείας, το υψηλότερο και πιο αποκλειστικό βραβείο για το αποκορύφωμα της πολυτελούς φιλοξενίας και τρόπου ζωής. Αυτή η αποκλειστική διάκριση χρησιμεύει ως εγγύηση για τους ταξιδιώτες πολυτελείας ότι θα λάβουν ένα υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών διαμονής και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι βραβευθέντες βρίσκονται στο αποκορύφωμα του Luxury Hospitality και Lifestyle.

Τα Nea Mesa έλαβαν αυτή την τιμητική διάκριση καθότι μετέφεραν με απόλυτη επιτυχία στο digital περιβάλον το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και εμπειριών που προσφέρει το Out of the Blue, Capsis Elite Resort στους επισκέπτες του. Η εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει λάβει στο παρελθόν την Signum Virtutis των Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards ενώ έχει διοργανώσει την τελετή απονομής το 2018.