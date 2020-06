Στέφανος Βλαστός: Οι στρατηγικοί στόχοι της ΕΤΑΔ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Στέφανος Βλαστός κατά τη χθεσινή ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2020, στη θεματική ενότητα «RESHAPING STATE-OWNED ENTERPRISES WITH A MORE INNOVATIVE MINDSET TO DRIVE SUSTAINABLE GROWTH IN THE NEW ERA», αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους και στις προτεραιότητες της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας στη μετά Covid -19 εποχή.

«Είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά δημιουργείται μία ενιαία θεσμική δομή, ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), η οποία θα διαχειρίζεται σε βάθος χρόνου όλα τα ακίνητα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Σκοπός μας είναι μέσα από αυτή την ενιαία δομή να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και να χρησιμοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας και τις νέες τεχνολογίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου μας, που περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλων ακινήτων.

Κινητήριοι μοχλοί του στρατηγικού μας σχεδιασμού είναι πρώτον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας που θα μας βοηθήσει στην αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας με όρους διαφάνειας και δεύτερον, η δημιουργία ενός ολιστικού τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου μας βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, της εμπορικής αξίας των ακινήτων και των αναγκών των ίδιων των αγορών».

Αναφορικά με τους στόχους της ΕΤΑΔ Α.Ε., εν μέσω της πανδημικής κρίσης, τόνισε ότι «Στόχος μας είναι να συμμετάσχουμε ως Εταιρεία στη δομική αλλαγή που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης στον τομέα της οικονομίας και των ακινήτων, και συγκεκριμένα να επενδύσουμε άμεσα πέραν του τουριστικού τομέα, στον οποίο έχουμε σημαντική διείσδυση, και σε άλλους κλάδους, που αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί στην κρίση της πανδημίας, όπως οι μεταφορές, τα logistics, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και ο κλάδος των επαγγελματικών γραφείων, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της Εταιρείας μας και να την καταστήσουμε εταιρεία-σημείο αναφοράς στον τομέα των ακινήτων, που θα προσφέρει με το βέλτιστο τρόπο τους πιο φερέγγυους επενδυτές στη χώρα, στο πλαίσιο πάντα της διαφάνειας.

Στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας στη μετά Covid-19 εποχή, ο κ. Βλαστός επεσήμανε ότι «όραμα της ΕΤΑΔ Α.Ε, είναι να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο και δυναμικό Φορέα Ακίνητης Περιουσίας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους δημόσιους φορείς, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο, τους επενδυτές, εγχώριους και ξένους, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες της χώρας».