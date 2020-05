Διπλή πρόκριση για την Costa Nostrum στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

H πρόταση της Costa Nostrum αναφορικά με το πρότυπο «Costa Nostrum - Sustainable Beaches» για την Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου, προκρίνεται στην τελική φάση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment - EBAE), στην κατηγορία BUSINESS AND BIODIVERSITY

Παράλληλα, η πρόταση που κατατέθηκε από την θυγατρική της Costa Nostrum, ΑΕΛΙΑ - Αειφόρος Μηχανική, σε συνεργασία με την Costa Nostrum και την ονομασία “Smart Green Bins for Beaches” προκρίθηκε και αυτή στην τελική φάση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment - EBAE), στην κατηγορία PRODUCT AND SERVICES.

Κατά την διαδικασία της προηγούμενης φάσης, οι προτάσεις της Costa Nostrum έλαβαν ιδιαίτερη υψηλή βαθμολογία σε εθνικό επίπεδο από την Επιτροπή Αξιολόγησης και είναι ανάμεσα στις προτάσεις που στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχουν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Πέραν αυτού, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2020 κατά την οποία ο ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) θα απονείμει βραβεία σε όλες τις προτάσεις που προκρίθηκαν στην Ελλάδα και θα ανακοινώσει τον πρώτο της κάθε κατηγορίας.

Η Πανευρωπαϊκή τελετή απονομής των European Business Awards for the Environment, θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του 2020 σε πόλη της χώρας που θα έχει την Προεδρία της Ένωσης κατά το Β’ εξάμηνο του 2020.

Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα παγκόσμιου τουριστικού και οικονομικού επαναπροσδιορισμού, αισιοδοξούμε ότι τόσο η πρόταση της Costa Nostrum, όσο και η πρόταση της ΑΕΛΙΑ - Αειφόρος Μηχανική, θα αποτελέσουν άξιο πρεσβευτή της χώρας μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό και θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της ελληνικής επιλογής, τονίζει η Costa Nostrum.