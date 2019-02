Διεθνείς διακρίσεις για την MKV Design

Σημαντικές διακρίσεις και βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς απέσπασε πρόσφατα η εταιρεία MKV Design, με έδρα το Λονδίνο, που διευθύνεται από τη διακεκριμένη αρχιτέκτονα και interior designer Μαρία Κατσαρού-Βαφειάδη.

Οι περισσότερες από τις βραβεύσεις αφορούν στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Bürgenstock Resort & Spa στην Ελβετία, το οποίο η εφημερίδα The Daily Telegraph αποκάλεσε «το project του αιώνα». Η MKV Design ανέλαβε τον επανασχεδιασμό και την εσωτερική αρχιτεκτονική του θρυλικού θερέτρου, το οποίο περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, ξενοδοχείο πέντε αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, spa, συνεδριακό κέντρο, οκτώ εστιατόρια και sports center. Το Bürgenstock άνοιξε στα τέλη του 19ου αιώνα και προσέλκυσε τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Audrey Hepburn και η Sophia Loren.

Στα Gold Key Awards στη Νέα Υόρκη, μεταξύ κορυφαίων φιναλίστ από όλο τον κόσμο, το Bürgenstock Resort & Spa απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Best Hotel Luxury (Νοέμβριος 2018). Πρόκειται για ένα από τα πιο prestigious διεθνή βραβεία στον χώρο του ξενοδοχειακού design.

Επίσης στη Νέα Υόρκη, η εταιρεία τιμήθηκε με το κορυφαίο διεθνές βραβείο των Hospitality Design Awards στην κατηγορία Wellness (Ιούνιος 2018) για το Alpine Spa του Bürgenstock Resort.

Στην Αθήνα, στα World Travel Awards, το project απέσπασε βραβεία στις κατηγορίες Europe's Leading New Hotel και Switzerland's Leading Luxury Hotel (Ιούνιος 2018).

Το Bürgenstock Resort τιμήθηκε, ακόμη, με τα βραβεία World's Best New Hotel Spa και Switzerland's Best Hotel Spa στα World Spa Awards (Οκτώβριος 2018) και Comeback Kid στα Big Sleep Awards του National Geographic Traveller (Ιούνιος 2018).

«Με την ολοκλήρωση του Bürgenstock Resort & Spa, και έχοντας προηγουμένως σχεδιάσει το Costa Navarino, η MKV Design έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα γραφεία που ειδικεύονται στον σχεδιασμό τουριστικών προορισμών. Με την 20ετή εμπειρία μας, και τον ίδιο δημιουργικό ενθουσιασμό με τον οποίο ξεκινήσαμε το 1999, η ομάδα μας συνεχίζει να αφήνει το δικό της στίγμα στον διεθνή ξενοδοχειακό χάρτη», δήλωσε η Μαρία Κατσαρού-Βαφειάδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MKV Design.

Στα πιο πρόσφατα έργα της MKV Design στο εξωτερικό συγκαταλέγονται τα Bürgenstock Resort & Spa και Royal Savoy Lausanne στην Ελβετία, το Royal Hideaway Corales στην Τενερίφη, το Grand Hyatt Hotel & Residences στο Άμπου Ντάμπι και το Sheraton Grand London στο Λονδίνο. Στην Ελλάδα, τα Grand Hyatt Athens και Electra Metropolis στην Αθήνα, το Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, το Mykonos Riviera στη Μύκονο και το Mitsis Rodos Village Beach Hotel & Spa στη Ρόδο.

Η κυρία Μαρία Κατσαρού-Βαφειάδη