Ποιο ελληνικό νησί διεκδικεί ευρωπαϊκό βραβείο οπτικοακουστικών παραγωγών

Ανάμεσα στους 12 ευρωπαϊκούς προορισμούς που διεκδικούν βραβείο καλύτερης Ευρωπαϊκής τοποθεσίας για γυρίσματα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, βρίσκεται η Κέρκυρα, χάρη στην παραγωγή The Durrells του Oliver Kienle (2017).

Το EUFCN Location Award θα απονεμηθεί για δεύτερη χρονιά φέτος από την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κινηματογράφου, EUFCN, αναδεικνύοντας την καλύτερη τοποθεσία στην Ευρώπη για κινηματογραφικά γυρίσματα.

Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, τα μέλη της EUFCN υπέβαλλαν μία περιοχή από τη χώρα τους στην οποία έγινε κινηματογραφική παραγωγή την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017.

Ψηφίστε την Κέρκυρα εδώ.

Το κοινό μπορεί να ψηφίζει τον προορισμό της επιλογής του, συμπληρώνοντας τη σχετική διαδικτυακή φόρμα έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Από όσους ψηφίσουν, οι EUFCN και Cineuropa θα επιλέξουν έναν τυχερό ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τον προορισμό που θα κερδίσει στο διαγωνισμό. Προσφέρονται 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κινηματογράφου της περιοχής.

Οι κορυφαίοι προορισμοί από τις ψήφους το τελευταίο 24ωρο είναι, με σειρά προτεραιότητας, το νησί Vis της Κροατίας, η Κέρκυρα και το Valle dei Calanchi.

Την τελευταία εβδομάδα την πρωτιά κερδίζει η Κέρκυρα.

Δείτε όλους τους υποψήφιους προορισμούς…

Ελλάδα | Κέρκυρα

Hellenic Film Commission

The Durrells by Oliver Kienle (2017)

Μάλτα | Fort St. Elmo, National War Museum, Valletta

Malta Film Commission

Murder on the Orient Express by Kenneth Branagh (2017)

Γερμανία | Φρανκφούρτη, Financial District

Film Commission Hessen

Bad Banks by Christian Schwochow (2018)

Βέλγιο | Hotel Metropole - Βρυξέλλες

Screen Brussels Film Commission

The Happy Prince by Rupert Everett (2018)

Αυστρία | Παλαιά πόλη του Innsbruck

Cine Tirol Film Commission

Tiger Zinda Hai by Ali Abbas Zafar (2017)

Ιταλία | Lake Carezza, Karersee - Nova Levante (Bolzano)

IDM Film Fund & Commission

The girl in the Fog by Donato Carrisi (2017)

Αυστρία | Michaelerplatz - Βιέννη

Vienna Film Commission

Red Sparrow by Francis Lawrence (2018)

Νορβηγία | Preikestolen, The Pulpit Rock - Forsand (Rogaland)

Western Norway Film Commission

Mission: Impossible - Fallout by Christopher McQuarrie (2018)

Ισπανία | Tabernas Desert - Almería

Andalucía Film Commission

The Sisters Brothers by Jacques Audiard (2018)

Ισπανία | Teide National Park - Tenerife (Canary Islands)

Tenerife Film Commission

Yucatán by Daniel Monzón (2018)

Κροατία | The island of Vis

Croatian Audiovisual Centre

Mamma Mia! Here We Go Again by Ol Parker (2017)

Ιταλία | Valle dei Calanchi - Bagnoregio (Viterbo)

Roma Lazio Film Commission

Happy as Lazzaro by Alice Rorhwacher (2018)