Παρουσίαση της Πάρου στο κοινό της νότιας Αφρικής

Με τίτλο: «My travel tips for Paros – The best island in the world!» η ηλεκτρονική έκδοση του ταξιδιωτικού οδηγού της Νότιας Αφρικής «ALL4WOMEN» παρουσιάζει εκτενές αφιέρωμα στην Πάρο στο life style κοινό του.

Εμπλουτισμένο με σειρά φωτογραφιών του νησιού, το άρθρο υπογράφει η Darsha Soobramoney, travel expert και Brand Relationship Manager του The Travel Corporation (travel expert με 40 γραφεία σε όλο τον κόσμο, 10.000 προσωπικό που διακινεί 1.9 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως σε 70 χώρες), μητρικής εταιρίας της Insight Vacations (με εμπειρία άνω το 40 ετών στην οργάνωση ταξιδίων) και δίνει, όπως γράφει, τις συμβουλές τους στους Νοτιοαφρικανούς αναγνώστες και πελάτες τους «για ένα ταξίδι στον παράδεισο».

Το σύνολο των αξιοθεάτων, μαζί με τη γαστρονομία, τον Πολιτισμό , τα θρησκευτικά μνημεία και τα τοπία έχουν αναλυτική παρουσίαση με γλαφυρό τρόπο παρακινώντας όσους το διαβάσουν να «γευτούν» τις διακοπές τους στο κυκλαδίτικο νησί.

Την ιστοσελίδα επισκέπτεται το 80% του γυναικείου κοινού της Νοτίου Αφρικής, με πάνω από 500.000 μοναδικούς χρήστες το μήνα.