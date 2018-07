Travel+Leisure: Κορυφαίος νησιωτικός προορισμός στον κόσμο η Πάρος

Η αναγνώριση και βράβευση της Πάρου ως κορυφαίου νησιωτικού προορισμού για το 2018 από το εγκυρότερο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel+Leisure, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το κυκλαδίτικο νησί κερδίζει χρόνο με το χρόνο την «κούρσα» της διεθνούς ζήτησης.

Με τίτλο «This Is the Best Island in Europe to Visit in 2018» το σχετικό δημοσίευμα που συνοδεύει τη βράβευση αναφέρει « Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να δεί κανείς τα χιλιάδες νησιά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αλλά όσοι ψάχνουν το καλύτερο από τα καλύτερα, θα πρέπει να επιλέξουν το ελληνικό νησί της Πάρου, σύμφωνα με την ψήφο των αναγνωστών του «T+L» που το κατέταξαν πρώτο στην Ευρώπη για τα ετήσια World’s Best Awards».

Αναλυτικά το δημοσίευμα, που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, περιγράφει όλα τα σημεία και αξιοθέατα του νησιού, καθώς και τα ιστορικά και θρησκευτικά του μνημεία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς το νησί».

