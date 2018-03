"Στην Αμοργό υπάρχει πάντα χρόνος" - Νέο βίντεο τουριστικής προβολής

Μια νέα ταινία για την Αμοργό, με τίτλο "In Amorgos, There is Time", γυρισμένη απο τον σκηνοθέτη Bryson Kuan, παρουσιάζει το νησί στον κόσμο.

Το βίντεο, με χορηγό το Aegialis Hotel & Spa, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αμοργού.

Δείτε το...