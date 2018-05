Διεθνής διαγωνισμός για νέες υπηρεσίες διαστημικής τεχνολογίας στην Αθήνα

Το ActInSpace 2018, ο διεθνής διαγωνισμός για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών, έρχεται και στην Ελλάδα στις 25 και 26 Μαϊου.

Σκοπός του διαγωνισμού αυτού που διοργανώνεται μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τη Γαλλική Υπηρεσία Διαστήματος (CNES), και την Airbus είναι η δημιουργία καινοτόμων πρωτοβουλιών και startups σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Το ActInSpace διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή φορά στην Ελλάδα από το Corallia και το si-Cluster υπό την αιγίδα του EΜΠ και με την υποστήριξη της AFI , της Γαλλικής Πρεσβείας, του Γαλλικού Ινστιτούτου, και του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας Mazinnov. Ο τοπικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτήριο του Προγράμματος egg [Λ. Συγγρού 190, 17671 Καλλιθέα] στις 25-26 Μαΐου 2018 και θα λάβει χώρα ταυτόχρονα σε περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Το ActInSpace, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τη Γαλλική Υπηρεσία Διαστήματος (CNES), και το ESA BIC Sud France, ενώ διεθνείς χορηγοί είναι οι: Airbus Defence and Space Air Zero G, CLS, GSA, EBAN, Invivo, Qwant, FabSpace, Invest In Toulouse, Copernicus Masters και Toulouse Business School.

Δηλώσεις συμμετοχής στο ActInSpace 2018.