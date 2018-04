O Νίκος Μπήλιος μιλάει για τον Έξυπνο Τουρισμό στο New York College

Το «φυτώριο» των τουριστικών επιστημών, αλλά και σημαντικά στελέχη που ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, θα έχουν την ευκαιρία την Πέμπτη, 26 Απριλίου στις 12.00 ώρα στις εγκαταστάσεις του New York College, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να διαμορφώσουν νέες, πρωτοποριακές ιδέες, με έναυσμα την εποικοδομητική ομιλία του κ. Νίκου Μπήλιου σχετικά με το ενδιαφέρον θέμα «H Χρήση των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στον Τομέα του Τουρισμού. Στρατηγική Επικοινωνίας και Προοπτικές Ανάπτυξης του "'Εξυπνου Τουρισμού" για την Ελλάδα».

Ο κ. Μπήλιος είναι στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, έχει σχεδιάσει και διαμορφώσει τη στρατηγική για καμπάνιες εταιρειών όπως είναι η Saatchi & Saatchi στο Λονδίνο, The Newtons Laboratory στην Ελλάδα, ενώ έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος για την Ελληνική Κυβέρνηση κατά τα έτη 2009 με 2015 και ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ με καίριο ρόλο στο σχεδιασμό και το συντονισμό των εκστρατειών προβολής και προώθησης της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Σήμερα, είναι Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και επικοινωνίας της εταιρείας Httpool, υπεύθυνος για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Httpool είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια Cross Channel Ad Networks με παρουσία στην Κεντρική Ευρώπη και στην Ασία, όπου τον Ιούλιο του 2017 εξαγοράστηκε από την Internet Media Services (IMS) , θυγατρική Sony Pictures Television Networks.

Τέλος, ο κ. Μπήλιος είναι απόφοιτος Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα Οικονομικά και τα Νέα Μέσα από το London School of Economics και Marshall Memorial Fellow German Marshall Fund of the USA.