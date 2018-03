Νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό: Αθηναϊκή Ριβιέρα, εκπαίδευση και Smart Travelling

Την πολλά υποσχόμενη, νέα εποχή για τον Ελληνικό Τουρισμό, με επίκεντρο την Αθηναϊκή Ριβιέρα, την Τουριστική Εκπαίδευση και τη σύγχρονη τάση «SmartTravelling», επιχείρησε να «χαρτογραφήσει» το 7ο Τουριστικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας, στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15), υπό τις αιγίδες της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Σαρωνικού, του Ομίλου για την UNESCO Νοτίων Προαστίων και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Το Συνέδριο Τουρισμού, με θέμα «Welcome to the Next Generation of Hellenic Tourism» -το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του EDUCATION FESTIVAL 2018,του κορυφαίου θεσμού που φέτος «κλείνει» 10 χρόνια δωρεάν εκπαίδευσης- διοργανώθηκε για 7η χρονιά από τον Τομέα Τουρισμού του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας, έχοντας βασική επιδίωξη την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείου, Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίου, επιχειρηματιών & κατοίκων) και την προώθηση συνεργειών από την πλευρά τους με άξονα τρία μείζονα θέματα που θα «παίξουν» καταλυτικό ρόλο για την «επόμενη μέρα» του Ελληνικού Τουρισμού:

 Την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχουμε, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιοτική κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων της χώρας μας, οι οποίοι βρίσκουν στα Τουριστικά Επαγγέλματα διέξοδο από την ανεργία

 Την κατανόηση για τα οφέλη που δύνανται να προκύψουν για τους τουριστικούς προορισμούς από την υιοθέτηση ήπιων μορφών ειδικού και εναλλακτικού Τουρισμού που να ταιριάζουν στο προφίλ όμως της κάθε περιοχής , να μπορούν δε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα προβολής και σχεδιασμού. Στο επίκεντρο τέθηκε εκ νέου ηπρωτοβουλία-πρόταση του ΙΕΚ ΑΛΦΑ για ανάδειξη& προβολή της Αθηναϊκής Ριβιέρας ως τουριστικού προορισμού-ικανού να προσφέρει τουριστικές εμπειρίες και στον πλέον απαιτητικό τουρίστα. Πρόταση η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός επιτυχημένου βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με ευρύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία του Ν. Αττικής.

 Τις τάσεις και τις αναδυόμενες αγορές οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο: το Smart Τravelling, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες προσδοκίεςαπαιτήσεις των millennials. Της δημογραφικής εκείνης ομάδας η οποία το 2025 θα αντιπροσωπεύει το 50% των παγκόσμιων ταξιδιωτών &για το λόγο αυτό εναποθέτει σε αυτήν ιδιαίτερο βάρος η παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία. Απαιτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την ανάγκη αλληλεπίδρασης με τον ντόπιο πληθυσμό μιας περιοχής αλλά με την ανάγκη για συστηματική χρήση της τεχνολογίας για ταξιδιωτικούς σκοπούς.

Όπως κατέδειξε η έρευνα που πραγματοποίησαν οι σπουδαστές Τουρισμού του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας στο πλαίσιο των προ-συνεδριακών εκδηλώσεων και του workshop στη 2η Hotel Tech, στο ξενοδοχείο Wyndham, με θέμα «Smart Hotel», οι επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές και η χρήση υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας αποτελούν για τις τουριστικές & ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα από το διαδίκτυο αλλά και σε δείγμα επισκεπτών της Hotel Tech, επιχείρησε να αποσαφηνίσει την ικανοποίηση των τουριστών από τις smart τεχνολογικές εφαρμογές, εξετάζοντες ομάδες με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ηλικία. Εφαρμογές-υποδομές όπως : keyless check in στο δωμάτιο, mirror TV, texting concierge, high speed internet, streaming devices για τηλεοράσεις, mp3 docking stations, VOIP τηλέφωνα, ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις ποιότητας , σενάρια ύπνου μέσω tablet αξιολογήθηκαν ως σημαντικής σημασίας συμβάλλοντας θετικά στην τελική αξιολόγηση του Ξενοδοχείου.

Τέλος Χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυναν:

 ως εκπρόσωποι της Γ.Γ. του Υπουργείου Τουρισμού, καςΕυριδίκηςΚουρνέτα, οι κ.κ. Μαρία Καρδαμάκη, Ιωάννης Τσουκαλάς (Ειδικοί Σύμβουλοι)

 από την Περιφέρεια Αττικής, η κα. Ελένη Δημοπούλου (Δ/νση Τουρισμού)

 ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γεώργιος Παπανικολάου

 ο καθηγητής-συγγραφέας, Σοφοκλής Ξυνής

 η πρόεδρος της UNESCO Νοτίων Προαστίων, κα. Σούλα Κοκολέτσου

 η υπεύθυνη της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας του MEDITERRANEANCOLLEGE, κα. Διονυσία Παναγοπούλου

Ομιλητές του Συνεδρίου -στο πλαίσιο του οποίου παρουσίαστηκε και ένα αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη από την ηθοποιό-εκπαιδευτικό, κα. Μαρία Λιανέρη- οι κ.κ.:

 Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης)

 Γεώργιος Σωφρόνης (Δήμαρχος Σαρωνικού)

 Dr. Δημήτριος Λαλούμης(TEI Αθηνών, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων)

 Αλέξανδρος Βασιλικός(Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος)

 Αθανάσιος Γιαλούρης (Αντιπρόεδρος Forum S.A. HO.RE.CA, FoodEXPO)

 ΔήμητραΒλάχου (Marketing Manager Celestyal Cruises)

 ΦώτηςΚαρύδας(CEO Touristorama Group)

 Joanna Psomopoulou(Branding & Communication Strategist)