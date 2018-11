WTM 2018: Κάπνισμα χωρίς καπνό προωθεί στον τουρισμό η Philip Morris

Μια διεθνής εταιρεία καπνού, η Philip Morris International, χρησιμοποιεί την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου, για να καλέσει τον τουριστικό κλάδο να συμβάλει στη δημιουργία "ενός κόσμου χωρίς καπνό".

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει ένα όραμα: να αντικαταστήσουν οι καπνιστές το τσιγάρο με καλύτερες εναλλακτικές λύσεις και "λιγότερο επιβλαβείς" επιλογές.

"Η βιομηχανία ταξιδιών μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση του οράματος για ένα μέλλον χωρίς καπνό προς όφελος των ανθρώπων που καπνίζουν, της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας γενικότερα", ανέφερε η εταιρεία.

Περισσότερα από 1.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο καλωσορίζουν τη χρήση μιας από τις εναλλακτικές λύσεις χωρίς καπνό της Philip Morris, το IQOS, το οποίο θερμαίνει τον καπνό αντί να τον καίει.

Στο σχετικό θέμα της WTM αναφέρεται η περίπτωση της Αστυπάλαιας που στοχεύει να γίνει το πρώτο νησί χωρίς καπνό στον κόσμο, ενθαρρύοντας τους ενήλικες καπνιστές να σταματήσουν το τσιγάρο και να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις χωρίς καπνό.

Ξενοδοχεία όπως το Trois Couronnes Hotel στην Ελβετία, το Grand Hotel Majestic Gia Baglioni στην Ιταλία, το Radisson Royal Hotel St Petersburg, το Me and All Hotel στη Γερμανία και το Akasaka Urban Hotel στην Ιαπωνία, προσφέρουν δωμάτια φιλικά προς το IQOS , και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπουν τη χρήση προϊόντων χωρίς καπνό σε κοινόχρηστους χώρους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το IQOS δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του αέρα του εσωτερικού χώρου, ισχυρίζεται η εταιρεία

Πολλά ξενοδοχεία έχουν διαμορφώσει χώρους καπνιστών και δωμάτια για καπνιστές με εναλλακτικές λύσεις καπνίσματος όπως το IQOS, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.