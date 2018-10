TripAdvisor: Αυτές είναι οι καλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο

Τις καλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο, σύμφωνα με το μεγαλύτερο ποσοστό Πιστοποιητικών Αριστείας που συγκεντρώνουν από την TripAdvisor, παρουσιάζει η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο.

Aνάμεσά τους είναι και η Aman Group, που βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο Amanzoe στο Πόρτο Χέλι. Το Amanzoe σχεδιάστηκε από τον κορυφαίο αρχιτέκτονα Ed Tuttle και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012, όντας το πρώτο Aman Resort στην Ευρώπη που διέθετε κατοικίες προς πώληση.

Το Πιστοποιητικό Αριστείας απονέμεται σε καταλύματα και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών και συγκεντρώνουν με μεγάλη συνέπεια υψηλές κριτικές από τους ταξιδιώτες στην TripAdvisor.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πλατφόρμας που τα Πιστοποιητικά Αριστείας αναδεικνύουν τις καλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων, και όχι απλώς μεμονωμένα ξενοδοχεία.

Αυτές είναι...

Καλύτερες μεγάλες (με περισσότερα από 500 ξενοδοχεία) αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο

1. Preferred Hotels & Resorts

2. Hyatt Hotels Corporation

3. Hilton Worldwide Holdings

4. Premier Inn

5. Marriott International

6. Best Western International

7. Radisson Hotel Group

8. La Quinta Holdings (Wyndham)

9. InterContinental Hotels Group (IHG)

10. Travelodge Hotels Limited (UK)

Καλύτερες μεσαίου μεγέθους (με 50 έως 500 ξενοδοχεία) αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο

1. Four Seasons Hotels and Resorts

2. Drury Hotels Company

3. The Indian Hotels Company (Taj and Vivanta)

4. The Leading Hotels of the World

5. Shangri-La Group

6. Paradores

7. Relais & Châteaux

8. Kempinski Hotels

9. H10 Hotels

10. Omni Hotels & Resorts

Καλύτερες μικρές (20-50 ξενοδοχεία) αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο

1. Belmond

2. The Oberoi Group

3. Loews Hotels & Co

4. Mandarin Oriental Hotel Group

5. Jurys Inn

6. Jumeirah Group

7. Casa Andina Hoteles

8. Aman Group

9. Pan Pacific Hotels Group

10. Rosewood Hotels & Resorts

Το Πιστοποιητικό Αριστείας απονεμήθηκε βάσει συνδυασμού στοιχείων ποιότητας, ποσότητας και πρόσφατων κριτικών από τους χρήστες.

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού πρέπει να διατηρούν μέσο όρο αξιολόγησης τουλάχιστον 4 από 5 αστεριών, έχουν συγκεκριμένο αριθμό κριτικών και άνω και καταχωρούντα στην TripAdvisor για τουλάχιστον ένα 12μηνο.