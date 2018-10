Κρήτη: Όλοι οι νικητές των Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards

Ελληνικά ξενοδοχεία βραβεύθηκαν κατά την τελετή γκαλά των 2018 Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA), που φιλοξένησε το ξενοδοχείο Out of the Blue Capsis Elite Resort στην Κρήτη.

Στους νικητές των βραβείων ήταν το Out of the Blue Capsis Elite resort, το οποίο έλαβε 2 Signum Virtutis Plaques στην κατηγορία ξενοδοχείων και σπα, Zacharias Chnaris, Aldemar Hotels και Anemos Grand Luxury Resort.

Από την Ελλάδα, βραβεύθηκαν ακόμη τα The Ecali Club, Aldemar Hotels, CHC Hotels, Stella Island και Villa Octo.

Οι νικητές προέρχονταν από τη Νιγηρία, το Μπαλί, τα Φίτζι, την Κύπρο, το Μαυρίκιο, τις Μαλδίβες, την Τουρκία, τη Ρωσία, τη Ζανζιβάρη, τη Ν. Αφρική, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Στο πάνελ μελών του SSLHLA βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό, βαρόνη Nerina Keeley, Νίνα Λοτσάρη, Carmen Edelson, Θάνος Λιόντος, Amani Vernescu, Oliver Jiszda, Miriam Seferian και Andrea Luri, οι οποίοι απένειμαν στους βραβευθέντες το βραβείο SIGNUM VIRTUTIS.

Η βραδιά είχε πρόγραμμα διασκέδασης με την Νάγια ενώ η παρουσίαση έγινε από τη διάσημη παρουσιάστρια της Τουρκίας, Ece Vahapoglu.

Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν επίσης: Μαλδίβες (Seven Stars Destination Award), Barbaros Reserve Bodrum (Seven Stars Residential Development Award), Yacht Sailing, Ask 2 Travel, Hanging Gardens of Bali, Wyndham Grand Kalamis, Sumahan on the Water, Ajwa Hotel Sultanahmet, Transcorp Hilton Wyndham Grand Kalamis, Abuja and KSM Human Resources και Luxury Hair Salon N11 Vienna.

Στην εκδήλωση έγινε επίσης για πρώτη φορά απονομή βραβείων σε προσωπικότητες (Seven Stars Pantheon of Hospitality) από το χώρο του τουρισμού πολυτελείας, και διακρίθηκαν οι: Valentine Ozigbo, διευθύνων σύμβουλος της Transcorp Hotels, Nir Peretz, ιδιοκτήτης της Hanging Gardens στο Μπαλί, Samvel Sarukhanyan, γενικός διευθυντής του Mriya Resort & Spa και Patrick Recasens, διευθύνων σύμβουλος της Pullman & Thalasso Leisure Ιταλίας.