Δύο αθηναϊκά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου για το 2018

Εδώ και τέσσερα χρόνια, δύο αθηναϊκά μπαρ βρίσκονται σταθερά στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Ο λόγος για το Clumsies της Πραξιτέλους και το Baba Au Rum, που φέτος κατέκτησαν την 7η και την 22η θέση αντίστοιχα, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στο Λονδίνο.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι το Clumsies βρισκόταν στην 6η θέση των World's 50 Best Bars (πρόπερσι στην 9η) και το Baba Au Rum στην 30η (πρόπερσι στην 40η). Μάλιστα οι Clumsies (Γεωργόπουλος, Καίσαρης, Κυρίτσης, Μπάκουλης, Τσουνάκας) βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τα εγκαίνια του νέου τους πρότζεκτ στον πεζόδρομο της Καλαμιώτου που ακούει στο όνομα Senios (σένιος). Το new age ελληνικό καφενείο που αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο, θα έχει καφέ δικής του παραγωγής και ελληνική προσέγγιση στο φαγητό και το ποτό με all day ορίζοντα.

To Clumsies

Το Baba au Rum

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

1. Dandelyan – Λονδίνο

2. American Bar – Λονδίνο

3. Manhattan – Σινγκαπούρη

4. The NoMad – Νέα Υόρκη

5. Connaught Bar – Λονδίνο

6. Bar Termini – Λονδίνο

7. The Clumsies – Αθήνα

8. Atlas – Σινγκαπούρη

9. Dante – Νέα Υόρκη

10. The Old Man – Χονγκ Κονγκ