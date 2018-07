WTM: Οι 4 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια πολυτελείας

Tις κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια πολυτελείας, όπως οι αυθεντικές εμπειρίες και οι προορισμοί με ψυχρό κλίμα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών, παρουσιάζει το blog της έκθεσης WTM του Λονδίνου.

-Αφήστε τον πελάτη να έχει τον έλεγχο

Παλαιότερα, ο τουριστικός πράκτορας ήταν η νούμερο 1 πηγή ταξιδιωτικής έμπνευσης και η συνηθέστερη οδός προς κράτηση, ενώ οι υπηρεσίες του στην οργάνωση του ταξιδίου θεωρούνταν πολυτέλεια.

Δεκαετίες μετά, οι ταξιδιώτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι, μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, τις ιστοσελίδες με κριτικές, τα social media, τις σελίδες σύγκρισης τιμών.

Οι τουριστικοί πράκτορες στα ταξίδια πολυτελείας γνωρίζουν ότι οι ταξιδιώτες πολυτελείας δεν εξαρτώνται πλέον αποκλειστικά από αυτούς για να τους προτείνουν διακοπές και για την κράτηση, γιατί είναι εκτεθειμένοι σε πληθώρα πληροφοριών και προτιμήσεων.

Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο στον τρόπο κράτησης που επιλέγουν. Πολλά ξενοδοχεία πλέον προσφέρουν τη δυνατότητα κράτησης σε συγκεκριμένο τύπο δωματίου αλλά και προσαρμογής της διαμονής στις εξατομικευμένες ανάγκες του φιλοξενούμενου. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία της αίσθησης στους ταξιδιώτες ότι η διαμονή τους είναι μοναδική, διαμορφωμένη σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και διαφορετική σε σχέση με τη διαμονή άλλων ταξιδιωτών στο ίδιο ξενοδοχείο.

Άλλωστε, τα πακέτα διακοπών δεν είναι πλέον τόσο ελκυστικά καθώς προσφέρουν ένα προϊόν στην αγορά.

-Επιστρέφουν τα ταξίδια με αργές ταχύτητες

Την ώρα που η κρουαζιέρα και οι αερομεταφορές γίνονται όλο και πιο προσβάσιμα και δημοφιλή στο ταξιδιωτικό κοινό, η τεράστια απήχησή τους τα καθιστά αγχωτικά για τους καταναλωτές. Ίσως εξαιτίας αυτού οι ταξιδιώτες νοσταλγούν τις χρυσές εποχές των ταξιδίων όταν τα ταξίδια ήταν ειδική περίσταση και όχι βασανιστήριο.

Όσο επιταχύνονται τα ταξίδια, τόσο μειώνονται οι εμπειρίες πολυτελείας σε αυτά, καθώς το ζητούμενο για γρήγορα και εύκολα ταξίδια φαίνεται ότι έχει τίμημα.

Για το λόγο αυτό επιστρέφει η τάση για ταξίδια με χαμηλές ταχύτητες, με το χρόνο να θεωρείται ένδειξη πολυτέλειας και τη χαλάρωση να επανέρχεται ως κύριο ζητούμενο.

Έτσι παρατηρείται επιστροφή στα ταξίδια με τρένο, με διανυκτέρευση και υπηρεσίες πολυτελείας που θυμίζουν πεντάστερο ξενοδοχείο.

-Προορισμοί όπως το Bath της Αγγλίας θα γίνουν πιο δημοφιλείς το 2018

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ταινίες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίδρασή τους στους ανθρώπους, και στα ταξίδια που επιλέγουν, γι’ αυτό οι ξεναγήσεις με τέτοιες κόνσεπτ έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη δυναμική.

Παραδείγματα προορισμών που έχουν επωφεληθεί τουριστικά από την προβολή τους σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές αποτελεί το Ντουμπρόβνικ (Game of Thrones), η Β. Ισλανδία (Lord of the Rings) κτλ.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες πολυτελείας προτιμούν λιγότερο γνωστά μονοπάτια, όχι απλώς για την αποκλειστική εμπειρία σε αυτά αλλά ίσως λόγω την επιθυμίας ανακάλυψης νέων περιοχών.

Το 2018 επιστρέφουν τα ταξίδια σε προορισμούς που έγιναν γνωστοί μέσα από τη λογοτεχνία και τα βιβλία.

Προορισμοί όπως το Bath της Αγγλίας, όπου έμενε η Jane Austen για 5 χρόνια, αναπτύσσουν μεγάλη ζήτηση γιατί εμπνέουν τους αναγνώστες σε 2 από τα 6 δημοσιευμένα έργα της, τα Northanger Abbey και Persuasion, με επίκεντρο του ενδιαφέροντος σχετικές ξεναγήσεις.

-Συνεργασία μεταξύ των brand

Επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ των brand δημιουργούν προϊόντα πολυτελείας στα ταξίδια με προοπτικές για περαιτέρω ένταση των συνεργειών το 2018.

Πέρυσι, όταν η United Airlines σχεδίασαν εκ νέου τις καμπίνες First και Business, συνεργάστηκαν με τη Saks Fifth Avenue προκειμένου να δημιουργήσουν τις λεπτομέρειες για το προϊόν United Polaris.

Έπειτα από έρευνα ύπνου 12.000 ωρών, εντόπισαν τι προσφέρει τον καλύτερο ύπνο στην πτήση. Εκτός από το κάθισμα η Saks προσέφερε εκπαίδευση σε 26.000 αεροσυνοδούς της United Airlines.