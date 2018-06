On The Beach: 4 ελληνικοί προορισμοί στους 10 top για "ήλιο-θάλασσα" με καλό value

Στους 10 καλύτερους προορισμούς με μεγάλες παραλίες, ζεστά νερά και μεγάλη ηλιοφάνεια που παράλληλα προσφέρουν καλό value στο κόστος των διακοπών, συμπεριλαμβάνονται 4 ελληνικοί προορισμοί, σύμφωνα με έρευνα της ταξιδιωτικής πλατφόρμας On The Beach.

Oι προορισμοί αυτοί είναι τα Χανιά, ο Χανιώτης Χαλκιδικής, το Φαληράκι της Ρόδου και η Κως.

Ο απόλυτος προορισμός του είδους είναι η Lloret De Mar της Κόστα Μπράβα στην Ισπανία (πάνω από 58 ώρες ηλιοφάνεια την εβδομάδα, 48 χλμ. παραλίας και θερμοκρασία νερού στους 23 βαθμούς) και ακολουθούν στη δεύτερη θέση το Μπενιντόρμ και η Costa Blanca επίσης στην Ισπανία, με 72 ώρες ηλιοφάνεια, 57 χλμ. παραλίας, ίδια θερμοκρασία νερού αλλά με χειρότερο value σε σύγκριση με την Lloret De Mar.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η επίσης ισπανική πόλη Τορρεμολίνος στην Costa del Sol, με 77 ώρες ηλιοφάνεια και μέση θερμοκρασία νερού στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη δεκάδα περιλαμβάνεται και η Λάρνακα της Κύπρου.