Οι απόλυτες τάσεις στο ξενοδοχειακό ντιζάιν

Τις κορυφαίες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη διαμόρφωση των χώρων των σύγχρονων ξενοδοχείων, με μια ματιά στο μέλλον αλλά και με έμπνευση από το παρελθόν, παρουσιάζει το TravelPulse μέσα από την οπτική γωνία του αρχιτεκτονικού γραφείου HKS, το οποίο πρωτοστατεί στην υλοποίηση πρότζεκτ που παραπέμπουν στο ξενοδοχείο του μέλλοντος.

Ο επικεφαλής του γραφείου, κ. Don Harrier, με πείρα τριών δεκαετιών σε ξενοδοχειακά πρότζεκτ, αναδεικνύει ως κορυφαίες τάσεις στο σχεδιασμό και το ντιζάιν που άπτονται της τεχνολογίας, της αίσθησης του χώρου, του υπεύθυνου σχεδιασμού και της αειφορίας.

Η HKS θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της εικόνας του ξενοδοχείου του μέλλοντος, και εστιάζει σε διαχρονικά ντιζάιν τα οποία όμως συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Η εταιρία έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τα εξής ξενοδοχειακά πρότζεκτ: W Hotel Bellevue, MGM National Harbor, One & Only Palmilla, The St. Regis Punta Mita, Esperanza στο Cabo San Lucas.

Οι τάσεις είναι οι ακόλουθες…

1. Τεχνολογία που δημιουργεί ηρεμία | Εταιρίες όπως η HKS δίνουν έμφαση στην εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών για τη δημιουργία ευχάριστων εμπειριών για τους επισκέπτες των ξενοδοχείων παρά για τον εντυπωσιασμό τους.

Προσπαθούμε, είπε ο κ. Harrier, να εντοπίσουμε το επίπεδο άνεσης και κλίματος που χαλαρώνει τους επισκέπτες και δημιουργεί ευχάριστες αναμνήσεις από μόνο του. Πρόκειται για εφαρμογές τεχνολογίας φωτισμού στο δωμάτιο και υγραντήρων που εξισορροπούν τη θερμοκρασία του σώματος.

2. Η αειφορία | Η πολλαπλή χρήση των πετσετών και των σεντονιών πριν πλυθούν, στο πλαίσιο της αειφορίας, θα συνεχισθεί όμως διευρύνεται η έννοια της αειφορίας επιστρέφοντας στις ρίζες της που είναι η χρήση φυσικών υλικών και τοπικών προϊόντων.

Η τοπική παραγωγή προϊόντων αφορά πλέον οτιδήποτε, από τρόφιμα μέχρι έργα τέχνης και έπιπλα από ντόπιους επιπλοποιούς.

Λιγότερα ξενοδοχεία θα συνεχίσουν να επιδιώκουν πιστοποίηση LEED για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους λόγω κόστους. Συχνά, όταν το ξενοδοχείο ακολουθεί τους τοπικούς κανόνες, ευθυγραμμίζεται με μια τέτοια πιστοποίηση.

3. Υπεύθυνο ντιζάιν | Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι συζητήσεις για το υπεύθυνο ντιζάιν εντείνονται και υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού ενός ξενοδοχείου με υπεύθυνα υλικά, χωρίς βλαβερές ιδιότητες για τον άνθρωπο.

4. Εξατομικευμένες προσφορές | Τα πολυτελή ξενοδοχεία αλλά και επιμέρους brand σε όλο τον κόσμο αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις εξατομικευμένες επιθυμίες, προτιμήσεις και χόμπι των επισκεπτών τους, όπως οι μεγάλες αλυσίδες Ritz-Carlton και Four Seasons.

Τα επιμέρους brand ήδη εστιάζουν στην ανάπτυξη πιστότητας στο brand, επομένως θα γνωρίζουν τα πάντα για τον επισκέπτη πριν την άφιξή του στο ξενοδοχείο.

5. Δημιουργία αίσθησης του χώρου | Με την πληθώρα των ξενοδοχειακών brand των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων, όπως η Hilton, η Marriott και η Hyatt, οι ταξιδιώτες δε μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν την ιδανική επιλογή ξενοδοχείου.

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Harrier, τα ξενοδοχεία εστιάζουν όλο και περισσότερο στη διαφοροποίησή τους δημιουργώντας πολύ διακριτά στοιχεία στην αίσθηση των χώρων τους σε κάθε μονάδα.