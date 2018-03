Airbnb: Νέες κατηγορίες καταλυμάτων για όλα τα γούστα

Ένα ολοκληρωμένο φάσμα καταλυμάτων που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των περισσότερων ταξιδιωτών, με έμφαση στον προορισμό και τις αυθεντικές και προσωποποιημένες εμπειρίες, έχει σχεδιάσει η Airbnb για την ερχόμενη 10ετία

Το σχέδιο περιλαμβάνει 4 νέες κατηγορίες φιλοξενίας, τις εξοχικές κατοικίες, τα μοναδικά καταλύματα, τα μπουτικ ξενοδοχεία και τα Bed and Breakfast, επιπλέον των υπαρχόντων κατηγοριών διαμονής που προσφέρει η πλατφόρμα σε κοινό ή ιδιωτικό δωμάτιο.

Με αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες θα έχουν μεγαλύτερες επιλογές διαμονής, θα γίνουν πιο ευδιάκριτα τα είδη καταλυμάτων και οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να αναδεικνύουν ευκολότερα τα μοναδικά στοιχεία του σπιτιού τους.

Θα υπάρξουν δε 2 νέα επίπεδα φιλοξενία, το Airbnb Plus και το Beyond by Airbnb, οι Airbnb Collections καθώς και επενδύσεις στο ανανεωμένο πρόγραμμα Superhost.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαφορετικών ταξιδιωτών, η πλατφόρμα λανσάρει τις Collections, δηλαδή ιδανικά σπίτια για κάθε περίσταση. Άμεσα πρόκειται να λανσαριστούν οι Collections για οικογένειες και εργασία, ενώ θα ακολουθήσουν μέσα στο 2018 και άλλες για κοινωνικές συγκεντρώσεις, γάμους, γαμήλια ταξίδια, ομαδικές εκδρομές και ειδικά δείπνα.

Σήμερα η Airbnb είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες καταλυμάτων στον κόσμο με πάνω από 4,5 εκατ. σπίτια σε 81.000 πόλεις. Την τελευταία 10ετία οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν τα σπίτια τους μέσω αυτής έχουν κερδίσει πάνω από 41 δισ. δολάρια και πάνω από 300 εκατ. επισκέπτες έχουν κάνει τσεκ ιν σε σπίτι της Airbnb.

Όπως επισημαίνει σε ανοιχτή επιστολή του ο συνιδρυτής, CEO και επικεφαλής της Κοινότητας της Airbnb, Brian Chesky, «το όραμά μας περιλαμβάνει την αντίληψη για το σπίτι ως ουσιαστική έννοια και όχι ως χώρο του σπιτιού, για κάθε πόλη ως χωριό, για κάθε τετράγωνο ως κοινότητα και για κάθε κουζίνα ως συζήτηση. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος της Airbnb. Μάλλον δεν θα τον πετύχουμε ποτέ πλήρως, αλλά θα πεθάνουμε προσπαθώντας για αυτό».

Η εταιρία, τονίζει, στοχεύει να αποκτήσει ατέλειωτο ορίζοντα στρατηγικής, αντιπροσωπεύοντας τον 21ο αιώνα και στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα οφέλη, καθώς το όραμα για μια εταιρία είναι ένα σημείο που στην ουσία είναι άπιαστο.

Επιπλέον, πέρα από την εκπλήρωση του οράματος, μια επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την Airbnb, να διασφαλίζει ότι το όραμα αυτό είναι προς όφελός της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις για 3 μετόχους της δραστηριότητες της τουριστικής μίσθωσης, της εταιρίας (υπάλληλοι και μέτοχοι), της κοινότητας (επισκέπτες και ιδιοκτήτες) και της κοινωνίας.