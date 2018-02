Airbnb: "Συρρικνώνει" την απόσταση με τα ξενοδοχεία, διεκδικεί τους ίδιους πελάτες

Την επιδίωξη της Airbnb να θολώσει περαιτέρω τη διαχωριστική γραμμή με την παραδοσιακή ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτυπώνουν οι αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας που ακολουθεί, με νέους τύπους καταλυμάτων και νέο πρόγραμμα πιστότητας.

Οι νέες κατηγορίες διαμονής είναι οι «εξοχικές κατοικίες», ο «μοναδικός χώρος», τα «B&B» και το «μπουτίκ», οι οποίες θα προσφέρουν, σύμφωνα με την πλατφόρμα, πρωτόγνωρο επίπεδο λεπτομέρειας στην ταξιδιωτική βιομηχανία.

Η πλατφόρμα τοποθετεί τον εαυτό της στο κομμάτι mainstream ταξιδίων, διεκδικώντας τους ίδιους πελάτες με τα παραδοσιακά ξενοδοχεία.

Τα πρότυπα στα οποία προσαρμόζει το προϊόν της η πλατφόρμα (τοπικές εμπειρίες, προσωποποιημένες υπηρεσίες) βρίσκουν αντίκρισμα στα 2 νέα προϊόντα Airbnb Plus και Beyond by Airbnb.

Τα σπίτια στο Airbnb Plus θα ελέγχονται για την ποιότητα και την άνεση που προσφέρουν και θα ξεκινήσουν με 2.000 σπίτια σε 13 πόλεις. Οι έλεγχοι θα επαναληφθούν στα σπίτια αυτά, με έμφαση στην καθαριότητα, την άνεση και το ντιζάιν.

Στο Beyond by Airbnb θα πρωταγωνιστούν οι εξατομικευμένες εμπειρίες και η φιλοξενία σε παγκόσμια πρότυπα, με επιλογές πολυτελείας έπειτα και την πρόσφατη απόκτηση του χαρτοφυλακίου εξοχικών κατοικιών Luxury Retreats. Το προϊόν θα λανσαριστεί την Άνοιξη.

Επίσης, το νέο πρόγραμμα πιστότητας θα προσφέρει στους συχνούς ταξιδιώτες οφέλη καθόλη τη διάρκεια του ταξιδίου. Πιλοτικά θα ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα 'Superguest' που θα αφορά 10.000 επισκέπτες.