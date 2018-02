TripAdvisor/ Τουρισμός εμπειρίας: Ποιες δραστηριότητες κερδίζουν τους διεθνείς ταξιδιώτες

Τις απόλυτες τάσεις στα ταξίδια, όσον αφορά τις δημοφιλέστερες εμπειρίες που προτιμούν οι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο αλλά και οι αμερικανοί ταξιδιώτες μεμονωμένα, παρουσιάζει σε νέα έρευνα η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, TripAdvisor για το 2017/2018.

Οι νέες εμπειρίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο παγκόσμιο κοινό των ταξιδιωτών, οι οποίοι ωστόσο συνεχίζουν να προτιμούν καθιερωμένα αξιοθέατα και τις εμπειρίες που σχετίζονται με αυτά.

Κατηγορίες όπως πολιτιστικός τουρισμός (food tour, μαθήματα μαγειρικής και εμπειρίες που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία του προορισμού) εκτοξεύονται στις προτιμήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Η έρευνα, η οποία επεξεργάστηκε δεδομένα από το 2017 για προϊόντα που προτιμήθηκαν και κόστιζαν κάτω από 150 δολάρια ΗΠΑ, έδειξε ότι οι εμπειρίες που άπτονται της ιστορία και της πολιτιστικής κληρονομιάς είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κρατήσεων (+125%) και οι γαστρονομικές εμπειρίες ακολούθησαν με +57%. Σε επίπεδο καθαρής αξίας κράτησης, τα food tour είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2017.

Οι αμερικανοί ταξιδιώτες παρουσίασαν αύξηση στις προτιμήσεις για cooking classes και food tour της τάξης του 51% κιαι 49% αντίστοιχα, οι πολιτιστικές εμπειρίες προηγήθηκαν με +98% και στο top10 των εμπειριών κυριάρχησαν οι εμπειρίες στη θάλασσα. Οι κρουαζιέρες (+89% στις κρατήσεις), το ψάρεμα με αναπνευστήρα (+64%), η ιστιοπλοϊα (+55%), οι κρουαζιέρες με καταμαράν (+51%) και οι εμπειρίες με καγιάκ και κανό (+49%) ήταν ψηλά στη λίστα με τις δραστηριότητες που είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Δύο στα 3 δημοφιλέστερα προϊόντα και 4 στις 10 κατηγορίες εμπειριών με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2017 ήταν πέρα από τα συνηθισμένα.

Συνολικά προστέθηκαν 30.000 νέες εμπειρίες στην TripAdvisor το περασμένο έτος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό εμπειριών κατά 50%.

Δείτε τις δημοφιλέστερες εμπειρίες αναλυτικά βάσει κρατήσεων στην TripAdvisor…

Οι δημοφιλέστερες ταξιδιωτικές εμπειρίες το 2017 | Παγκόσμια κατάταξη

1. Skip the line: Vatican Museums, St Peter's, Sistine Chapel

2. Chicago Architecture River Cruise

3. Skip the line: Ancient Rome and Colosseum Half-Day Walking Tour

4. Rome Hop-On, Hop-Off Sightseeing Tour

5. Priority Access: Barcelona Sagrada Familia Tour

6. Eiffel Tower Summit: Priority access with host

7. Warner Bros Studio: The Making of Harry Potter with Luxury Round-Trip Transport from London

8. Empire State Building Tickets

9. Murano, Burano, and Torcello half-day sightseeing tour

10. Tuscany in One Day Sightseeing Tour

Οι δημοφιλέστερες ταξιδιωτικές εμπειρίες το 2017 | Αμερικανοί τουρίστες

1. Chicago Architecture River Cruise

2. Empire State Building Tickets

3. NYC One World Observatory: Skip the line

4. USS Midway Museum: Skip the line (San Diego)

5. New York City PASS

6. Statue of Liberty and Ellis Island Guided Tour

7. Skydeck Chicago: Admission

8. Big Bus New York Hop-on, Hop-off

9. 9/11 Memorial Museum Admission

10. Napa and Sonoma Wine Country Tour

Εμπειρίες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κρατήσεων σε σχέση με το 2016 | Παγκόσμια κατάταξη

1. Ιστορικές εκδρομές και εκδρομές που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά (+ 125%)

2. Κρουαζιέρες (+ 86%)

3. Εκδρομές (+ 79%)

4. Ψάρεμα με αναπνευστήρα (+ 70%)

5. Καγιάκ και κανό (+ 67%)

6. Ιστιοπλοϊκά ταξίδια (+ 61%)

7. Εκδρομές καταμαράν (+ 60%)

8. Εκδρομές για φαγητό (+ 57%)

9. Μαθήματα μαγειρικής (+ 57%)

10. Μουσεία (+ 54%)

Εμπειρίες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κρατήσεων σε σχέση με το 2016 | Αμερικανοί ταξιδιώτες

1. Εκδρομές ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (+ 98%)

2. Κρουαζιέρες (+ 89%)

3. Ιδιωτικές ημερήσιες εκδρομές (+ 74%)

4. Ψάρεμα με αναπνευστήρα (+ 64%)

5. Ιστιοπλοϊκά ταξίδια (+ 55%)

6. Κρουαζιέρες καταμαράν (+ 52%)

7. Μαθήματα μαγειρικής (+ 51%)

8. Καγιάκ & κανό (+ 49%)

9. Εκδρομές για φαγητό (+ 49%)

10. Εκδρομές Αρχαιολογίας (+ 49%)

Δημοφιλέστερες νέες εμπειρίες που προστέθηκαν το 2017 | Παγκόσμια κατάταξη (Βάσει κρατήσεων)

1. Η πρόσβαση με προτεραιότητα στον Πύργο του Άιφελ

2. Αρχαία Μνημεία της Ρώμης

3. Casa Batlló του Gaudi με Audio Tour

4. Αψίδα του Θριάμβου που περιλαμβάνει πρόσβαση στην ταράτσα

5. Γκαλερί Accademia της Φλωρεντίας και Michelangelo David

6. Ολοήμερη εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι από το Ντουμπάι

7. Γρήγορη περιήγηση στη Σεβίλλη με οδηγό στο Alcazar

8. Εβραϊκή συνοικία Anne Frank με περιπατητική Περιήγηση στο Άμστερνταμ

9. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

10. Ζωολογικός κήπος του San Antonio

Δημοφιλέστερες νέες εμπειρίες που προστέθηκαν το 2017 | Αμερικανοί ταξιδιώτες

8. Space Needle και Chihuly Garden και εισιτήριο Glass Combination Ticket

9. Ζωντανή περιπατητική Περιήγηση στο Νάσβιλ

10. Ομαδική περιήγηση Discovery 3-σε-1: Ερείπια Τουλούμ, Reef Snorkeling Plus Cenote και Σπήλαια.