25 ταξιδιωτικές εμπειρίες που πρέπει να γνωρίσουμε στη ζωή μας

Tις 25 καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες που όλοι πρέπει να γνωρίσουν στη ζωή τους, αναδεικνύει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, TripAdvisor, βάσει κριτικών από τα εκατομμύρια χρηστών της.

Η λίστα αυτή αποτελεί τον καλύτερο ταξιδιωτικό οδηγό για να αποκτήσει κανείς εμπειρίες ζωής ταξιδεύοντας και περιλαμβάνει προορισμούς σε όλο τον κόσμο που, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, προσφέρουν τις καλύτερες.

Οι εμπειρίες αυτές είναι...

1. Μάθημα μαγειρικής και γεύμα σε αρχοντικό της Τοσκάνης

Μακριά από τον θόρυβο της Φλωρεντίας, σε μια ήσυχη φάρμα στην Τοσκάνη με εκπληκτική θέα, ο ταξιδιώτης μυείται στην αυθεντική ιταλική κουζίνα. Το ταξίδι περιλαμβάνει επίσκεψη στην τοπική αγορά και συνταγές για κλασικά ιταλικά πιάτα όπως μπρουσκέτα και τιραμισού. Οι ταξιδιώτες μπορούν να ετοιμάσουν μόνοι τους το γεύμα, και να το απολαύσουν με φίλους και την οικογένεια στο σπίτι, με τις τεχνικές προετοιμασίας των γευμάτων που απέκτησαν στο ταξίδι.

2. Ποδηλατοδρομία στο Βερολίνο

Το Berlin Bike Tour διευκολύνει τους επισκέπτες κάθε ηλικίας να εξερευνήσουν με ασφάλεια την πόλη. Περνούν από εκτεταμμένο δίκτυθο ποδηλατοδρόμων της πόλης, αποφεύγοντας την κίνηση στους δρόμους, και κατευθύνονται στις κυριότερες ατραξιόν του προορισμού μέσα σε ελάχιστες ώρες.

3. Μονοήμερη ξενάγηση στη Νέα Υόρκη

Είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα ξενάγησης στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Οι μετακινήσεις γίνονται με λεωφορείο, σε όλο το Μανχάταν, και οι επισκέπτες ξεναγούνται σε όλα τα αξιοθέατα και μνημεία της πόλης ανακαλύπτοντας με τη βοήθεια ξεναγού την ιστορία της.

4. BridgeClimb στο Σίδνεϋ

Η περιήγηση μεταφέρει τους επισκέπτες σε απότομες πλαγιές από όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θέα 360 μοιρών της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της Όπερας του Σίδνεϊ και του λιμανιού του Σίδνεϊ. Ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες.

5. Εμπειρία VIP στο Βατικανό: Αποκλειστικό πρωινό στο Βατικανό με προνομιακή πρόσβαση στο Μουσείο και την Καπέλα Σιστίνα

Προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στο Μουσείο Βατικανού και στην Καπέλα Σιστίνα, χωρίς αναμονή σε ουρά. Συνοδεύει ξεναγός που δίνει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των επισκεπτών σε σχέση με τα μνημεία της Ιταλίας. Ξεκινά νωρίς το πρωί, με πρωινό μπουφέ, και η ξενάγηση ολοκληρώνεται νωρίς αφήνοντας χρόνο για εξερευνήσεις σε άλλα σημεία της πόλης.

6. Μάθημα μαγειρικής στη Νέα Ορλεάνη

Έχει αξιολογηθεί ως μία από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες στον κόσμο και η κορυφαία γαστρονομική στις ΗΠΑ. Επαγγελματίας σεφ δείχνει πώς ετοιμάζονται κλασικά γεύματα της περιοχής όπως gumbo, jambalaya, πραλίνες και κόκκινα φασόλια με ρύζι, τα οποία συνοδεύει με ιστορίες από τη Νέα Ορλεάνη.

7. Rotorua Maori Hangi Dinner and Performance, Nέα Ζηλανδία

Πολιτιστική εμπειρία που ξεκινά από το Ροτόρυα. Ο οδηγός ξεναγεί τους επισκέπτες καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής στην πόλη. Κατά την άφιξη, γίνεται υποδοχή των επισκεπτών με χορούς, φωτιές, μουσική και παραδοσιακή γιορτή.

8. Ξενάγηση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα από το Οντάριο

Όλες οι εμπειρίες στους Καταρράκτες του Νιαγάρα συνοψίζοντα σε αυτή την ξενάγηση Best Of. Η καναδική πλευρά προσφέρει την καλύτερη θέα καθώς οι επισκέπτες κατευθύνονται στην κορυφή του Skylon Tower (χωρίς αναμονή στην ουρά), και στη συνέχεια συνεχίζουν τη ξενάγηση με το Journey Behind the Falls, το Niagara Gorge Trail και εποχιακή κρουαζιέρα ή εμπειρία 4-D.

9. Ξενάγηση από το Βανκούβερ στη Βικτώρια και τους Butchart Gardens με λεωφορείο

Είναι μία από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες για τους επισκέπτες του Βακούβερ. Οι μεταφορές γίνονται με ιδιωτικά λεωφορεία και δημόσια συγκοινωνία και προσφέρεται μια γεύση από την τοπική ζωή συνοδεία ξεναγού.

10. Wild Wicklow Tour που περιλαμβάνει το Glendalough, από το Δουβλίνο

Οδική ξενάγηση με λεωφορείο, με θέα στο φημισμένο φυσικό τοπίο της Ιρλανδίας, συνοδεία ξεναγού στους σημαντικότερους προορισμούς όπως το Εθνικό Πάρκο Wicklow Mountains και το Glendalough. Στο κόστος περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδου.

11. Bike Tour στη Βαρκελώνη

Ποδηλασία στους δρόμους της πόλης και στα σημαντικότερα αξιοθέατα με εκτενή πληροφόρηση από ξεναγούς.

12. Jungfraujoch, Top of Europe Day Trip, Ζυρίχη

Οι ταξιδιώτες αγαπούν το ταξίδι από τη Ζυρίχη στο Jungfraujoch, σε αυτό το ημερήσιο ταξίδι που αποτελεί μία από τις καλύτερες περιηγήσεις στην Ευρώπη.

Οι μεταφορές από λεωφορείο σε τρένο είναι προγραμματισμένες και αλάνθαστες, αποκλείοντας πιθανές ταξιδιωτικές παρεμβολές. Επιπλέον, ο οδηγός διασφαλίζει ότι θα επισκεφθείτε όλα τα αξιοθέατα που επιθυμείτε, όπως το Alpine Sensation, τον παγετώνα του Ice Palace και το Observatory Sphinx (το οποίο έχει υπέροχη πανοραμική θέα στις Άλπεις από το υψηλότερο σημείο παρατήρησης της Ευρώπης).

13. Ξεναγήσεις σε Άουσβιτς και Wieliczka Salt Mine

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO χωρίς βιασύνη με ξεναγό. Η περιήγηση πραγματοποιείται σε 2 ημέρες, και διαρκεί μισή ημέρα κάθε φορά.

14. Ecotour για μικρές ομάδες επισκεπτών στον Great Ocean Road

Ο Great Ocean Road είναι μνημείο εθνικής κληρονομίας της Αυστραλίας και αξιολογείται ως μία από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Αυστραλία καθώς θεωρείται must για όλα τα ταξίδια στη Μελβούρνη. Η ξενάγηση προσφέρει οδική περιήγηση με βαν.

15. Sintra and Cascais Small-Group Day Trip, Λισαβόνα

Γίνεται σε μικρά γκρουπ 15 ατόμων και διαρκεί μια ημέρα. Προσφέρει ξενάγηση σε 2 προορισμούς που δύσκολα είναι επισκέψιμοι σε ένα ταξίδι χωρίς ενοικίαση αυτοκινήτου.

16. Τουρνουά Σούμο στο Τόκιο

Το τουρνουά είναι μία από τις πιο περιζήτητες πολιτιστικές εμπειρίες στην Ιαπωνία. Οι επισκέπτες φθάνουν στο Μουσείο Σούμο με τρένο ταχείας ταχύτητας, και στη συνέχεια κατευθύνονται στο χώρο διεξαγωγής του Τουρνουά λαμβάνοντας πληροφορίες για τους αγωνιζόμενους.

17. Προνομιακή πρόσβαση στο Stonehenge

Η ξενάγηση Inner Circle Stonehenge πραγματοποιείται είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση του ηλίου και προσφέρει αποκλειστικές εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από πολλούς ως μαγευτικές. Εκτός από το μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν χωρίς την παρουσία άλλων ταξιδιωτών.

18. Dachau Concentration Camp Memorial Site Tour, Μόναχο

Ξεκινά από το Μόναχο και αποτελεί μια από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες στον κόσμο για τους λάτρεις της ιστορίας, συνοδεία ξεναγού.

19. Viator Exclusive: ‘Game of Thrones’ Walking Tour στο Ντουμπρόβνικ

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πόλη μέσα από τα μάτια της αγαπημένης σειράς Game of Thrones.

20. Amsterdam Evening Canal Cruise με γεύματα

Το πολυσύνθετο δίκτυο καναλιών του Άμστερνταμ προσφέρει ξενάγηση στην καρδιά της πόλης. Η περιήγηση περιλαμβάνει φρέσκα γεύματα συνοδεία κρασιού, μπύρας ή άλλων ποτών κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

21. Ημερήσιο ταξίδι λίγων ατόμων στο Loch Ness, Glencoe και τα Highlands, από τη Γλασκόβη

Πέρα από τέρας της θάλασσας, το Loch Ness είναι στους θησαυρούς της Σκωτίας και αποτελεί ιδανικό προορισμό για ημερήσιο ταξίδι από τη Γλασκόβη. Οι επισκέπτες μπορούν να το συνδυάσουν με κοντινές ατραξιόν όπως το Εθνικό Πάρκο Cairngorms, το Stirling Castle και την πόλη Glencoe.

22. Κατακόμβες του Παρισιού, Walking Tour σε μικρά γκρουπ

Ανακλύψτε τη σκοτεινή πλευρά της πόλης, ακούστε τρομακτικές ιστορίες από το παρελθόν της καθώς εξερευνείτε τις κατακόμβες με ξεναγό σε μικρά γκρουπ τουριστών.

23. Golden Circle Classic Day Trip, Ρέικιαβικ

Είναι κλασικό ημερίσιο ταξίδι που αξιολογείται ως μία από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες στον κόσμο από τους χρήστες της TripAdvisor. H ξενάγηση μεταφέρει τους επισκέπτες από το κέντρο του Ρείκιαβικ στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir, τον καταρράκτη Γκάλφος και το συντριβάνι Strokkur.

24. Ημερήσια ξενάγηση στο Νησί Lantau και το Giant Buddha από το Χονγκ Κονγκ

Η ξενάγηση περιλαμβάνει μεταφορές και δωρεάν πρόσβαση στα αξιοθέατα, γεύματα και μεταφορά με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

25. The Original Sound of Music Tour, Σάλτσμπουργκ

Οι επισκέπτες βλέπουν απο κοντά τοποθεσίες γυρισμάτων της μεγάλης κινηματογραφικής κλασικής ταινίας Η Μελωδία της Ευτυχίας, όπως το Παλάτι Μιραμπέλ, η λίμνη Wolfgang και η Καθολική εκκλησία Μόντσε.

*Οι φωτογραφίες προέρχονται από την TripAdvisor