12 μέρη στα οποία απαγορεύονται τα ταξίδια- δείτε γιατί

Δεδομένης της εξάπλωσης του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και της τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι αδύνατο να φατναστεί κανείς ότι υπάρχει ακόμα και μια λωρίδα αυτού του πλανήτη που δεν έχει ανακαλυφθεί ή δεν έχει εξρευνηθεί. Με έναν τρόπο λοιπόν, είναι μάλλον ανακουφιστικό να γνωρίζουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν μυστήρια που παραμένουν ανεξερεύνητα.

Από ανθρώπινες κατασκευές που φυλλάσονται μακριά από αδιάκριτα βλέμματα έως αινίγματα της φύσης που προστατεύονται από τους περιβαλλοντολόγους, υπάρχουν πολλά σημεία σε ολόκληρο τον κόσμο που απαγορεύονται οι επισκέπτες. Φανταστείτε νησιά γεμάτα με δηλητηριώδη φίδια, εξωγήινα μυστικά, κλειδωμένα θρησκευτικά μυστήρια, παρθένα άγρια ζωή και ολόκληρες κοινωνίες που δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με τον έξω κόσμο. Ακόμα και Νεκρές Ζώνες, όπως αυτή της Λευκωσίας στην Κύπρο.

Και παρόλο που το ταμπού και το απαγορευμένο ασκεί αδιασφισβήτητη γοητεία, υπάρχουν 15 μέρη στον κόσμο που δεν θα καταφέρετε να επισκεφθείτε – ίσως και να μην θέλετε...

Παρ’ όλα αυτά, σε έναν κόσμο γεμάτο από μέρη που μπορείτε να ανακαλύψετε, είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε και τα μέρη που δεν μπορείτε να ανακαλύψετε.

1. Το Νησί των Φιδιών ή αλλιώς Ilha da Queimada Grande. Πρόκειται για ένα νησί μόλις 33 μίλια έξω από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο οποίο παγιδεύτηκε το απειλούμενο με εξαφάνιση είδος φιδιού Bothrops insularis, όταν ανέβηκε η στάθμη του νερού και κάλυψε τη λωρίδα γης που συνδέει το νησί με την ενδοχώρα. Τα δηλητηριώδη αυτά φίδια προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον και αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς, με αποτέλεσμα πλέον η επίσκεψη στο νησί να είναι επικίνδυνη, καθώς υπολογίζεται ότι υπάρχουν ένα έως πέντε φίδια ανά τετραγωνικό μέτρο. Πέραν του κινδύνου για τον άνθρωπο, η επίσκεψη απαγορεύεται από τις αρχές προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός των φιδιών. Δεν ακούγεται καθόλου κακή αυτή η απαγόρευση!

2. Ένα θεαματικό τόπο για την ανακάλυψη της ιστορίας της ανθρώπινης φυλής αποτελούν τα σπήλαια Lascaux στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Πηγή: Pixabay

Φιλοξενούν μια σειρά εκπληκτικών παλαιολιθικών έργων ζωγραφικής, τα οποία υπολογίζονται σε ηλικία έως 20.000 ετών. Οι τοιχογραφίες είναι έντονα ζωντανές, απεικονίζουν κοπάδια, βοοειδή, βίσονες, γάτες και πολλά άλλα. Όμως, το πιο απίστευτο από όλα τα έργα ζωγραφικής μπορεί να βρεθεί στην αίθουσα των ταύρων, η οποία είναι γνωστή για τις τέσσερις ταυρομαχίες της, εκ των οποίων το μήκος είναι 17 πόδια. Δυστυχώς, οι σπηλιές έχουν απαγορευτεί στο κοινό από τη δεκαετία του 1960, καθώς έχουν προσβληθεί από μύκητες και μαύρη μούχλα, και οι δύο επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, η ανθρώπινη παρουσία θεωρείται καταστροφική για τα έργα τέχνης. Ευτυχώς, όμως, μπορείτε να ζήσετε το επόμενο καλύτερο πράγμα: το μουσείο και το σπήλαιο αντίγραφο δίπλα στο πραγματικό.

3. Το αγαπημένο θέμα των απανταχού συνομωσιολόγων, η Περιοχή 51, στη Νεβάδα των ΗΠΑ, αποτελεί απαγορευμένο τόπο για πολλές δεκεατίες. Η κρυμμένη στρατιωτική βάση κρατά μυστικό το αντικείμενο εργασιών της αν και πολλά πιστεύουν ότι εκεί γίνονται έρευνες για εξωγήινους. Ένα είναι το σίγουρο, είναι απολύτως ανεύθυνο να επιχειρήσει κάποιος να μπει στην απαγορευμένη περιοχή, αφού προστατεύεται από νάρκες και άλλα μέσα άμυνας.

4. Στο κόλπο της Βεγγάλης, οι κάτοικοι του νησιού North Sentinel είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στις επιρροές του μοντέρνου κόσμου.

By NASA Earth Observatory image created by Jesse Allen, using data provided by the NASA EO-1 team. Caption by Rebecca Lindsey [Public domain], via Wikimedia Commons

Για την ακρίβεια, αρνούνται την επικοινωνία με οποιονδήποτε από τον έξω κόσμο και μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα βίαιοι προκειμένου να προστατεύσουν την απομόνωσή τους. Μετά το τσουνάμι του 2004, όταν η Ινδική Ακτοφυλακή έστειλε στο νησί μια αναγνωριστική αποστολή, οι ντόπιοι επιτέθηκαν στο ελικόπτερα με σμήνος από βέλη, με αποτέλεσμα αυτό να μην προσγειωθεί. Οι Σεντινελέζοι ζουν στο νησί πάνω από 60.000 χρόνια με με την προστασία της Ινδικής κυβέρνησης που απαγορεύει οποιαδήποτε επίσκεψη στο νσηί, έχουν αντισταθεί με επιτυχία σε ανρθωπολόγους, αρχές και τουρίστες.

5. Το Bohemian Grove στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ένα αντρικό κλαμπ. Πρόκειται για μια έκταση άνω των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στο Monte Rio της Καλιφόρνια. Κάθε Ιούλιο, το Grove υποδέχεται για δύο εβδομάδες τους πιο VIP ανθρώπους από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών αμερικανοί πρόεδροι, μέλη κυβερνήσεων, μεγαλοεπιχειρηματίες, καλλιτέχνες και μουσικοί. Υπάρχουν φήμες ότι το Bohemian Grove φιλοξένησε το 1942 μια συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε η χρήση ατομικής βόμβας, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

6. Η Ιαπωνία διαθέτει πάνω από 80.000 ιερά, με πιο σημαντικό το Ise Grand Shrine, έναν περίπλοκο ναό που είναι και ο πιο ακριβός στη χώρα εξαιτίας των λεπτομερειών στην αρχιτεκτονική του.

Kōtai-jingū (Naiku) at Ise city, Mie prefecture, Japan - Πηγή: Commons Wikimedia

Ο ιερός ναός ανοικοδομείται κάθε 20 χρόνια (κοστίζει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια) έτσι ώστε να συμβολίζει την παράδοση του Shinto για τον θάνατο και την αναγέννηση της φύσης. Το υπάρχουν οικοδόμημα χτίστηκε το 2013 και για να το επισκεφθεί κάποιος θα πρέπει να είναι μέλος της Ιαπωνικής βασιλικής οικογένειας.

7. Το νησί Heard της Αυστραλία αποτελεί ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη.

Lava Flow on Mawson Peak, Heard Island - Πηγή: Commons Wikimedia

Αν και διοικητικά ανήκει στην Αυστραλία, βρίσκεται μεταξύ της Μαδαγασκάρης και της Ανταρκτικής. Έχει δύο ενεργά ηφαίστεια ενώ το μεγαλύτερο μέρος του είναι καλυμμένο με πάγο. Μόνιμοι κάτοικοί του είναι οι φώκιες, πουλιά και τέσσερα είδη πιγκουίνων. Οι άνρθωποι αναγορεύεται να το επισκέπτονται ωστόσο προσγειώσεις στα κοντινά νησιά McDonald επιτρέπονται μόνο για επιστημονικούς λόγους.

8. Το Ιταλικό νησί Poveglia (μεταξύ Βενετίας και Λίντο) έχει τη φήμη του στοιχειωμένου. Για αιώνες το χρησιμοποιούσαν ως τόπο γκαραντίνας ανθρώπων που είχαν προσβληθεί από διάφορες μεταδοτικές ανθένειες ενώ κατά τον 19ο αιώνα αποτέλεσε το άσυλο για τους ψυχικά ασθενείς. Υπάρχει μάλιστα η φήμη ότι ένας αδίστακτος γιατρός έκανε πειράματα στους ασθενείς. Σήμερα το νησί είναι εγκαταλελειμμένο, παραδομένο στα φαντάσματα των βασανισμένων ψυχών που έζησαν κάποτε εκεί. Τόσο οι τουρίστες όσο και οι ντόπιοι απαγορεύεται να το επισκεφθούν εκτός και να πρόκειται να κάνουν κάποια μεγάλης έκτασης έρευνα.

9. Τα θρησκευτικά μυστικά είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σε όλο τον κόσμο. Και πιο πολύ από όλα, τα αρχεία του Βατικανού. Μυστικά αιώνων παραμένουν μυστήριο μέσα στστις κρύπτες του Βατικανού, από κρατικά έγγραφα μέχρι λογιστικά φύλλα και επιστολές. Οι εικασίες για περιεχόμενα των αρχείων περιλαμβάνουν αποδείξεις για δαίμονες, εξωγήινους, ακόμα και για την υποτιθέμενη συμβολή της Εκκλησίας στην άνοδο του φασισμού στα μέσα στους 20ου αιώνα. Σήμερα, μόνο οι υψηλά καταρτισμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί επιτρέπεται να μπαίνουν στις κρύπτες και αυτοί μόνο μετά από πολύ αυστηρή αξιολόγηση.

10. Οι Πήλινοι Πολεμιστές της Xi’an είναι μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις όλων των χρόνων.

Πηγή: Pixabay

Εκατοντάδες μοναδικά αγάλματα, που αναπαριστούν Κινέζους πολεμιστές, βρέθηκαν στα υπόγεια σπήλαια του ταφικού συστήματος του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, Qin Shi Huang. Ωστόσο, αν και το σημείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο διακεκριμένα τουριστικά αξιοθέτα της χώρας, ο ίδιος ο τάφος παραμένει ένα φυλαγμένο μυστικό. Θα παραμείνει σφραγισμένος και στο μέλλον καθώς υπάρχουν φήμες ότι διαθέτει παγίδες που το προστατεύουν από εισβολείς. Επιπλέον, η υψηλή συγκέντρωση υδραργύρου είναι θανατηφόρα για όποιον μπει χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η μόνη ματιά που έχουμε ρίξει σε αυτόν τον θυσαυρό είναι είναι οι 2000 πολεμιστές που εκτίθενται στο κοινό. Παραμένουν ωστόσο άλλοι 6000 μέσα στον τάφο, μαζί με πολλά ακόμα ευρύματα.

11. Το ηφαιστειογενές νησί Surtsey της Ισλανδίας περιλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να το επισκεφθεί. Βρίσκεται περίπου 20 μίλια ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας και αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας για τη χλωρίδα και την πανίδα του. Κρατείται φυλαγμένο από την ανθρώπινη παρέμβαση καθώς διαθέτει σπάνια είδη λειχηνών, μυκητών, πουλιών καθώς και 335 διαφορετικά είδη ασπόνδυλων.

12. Η Νεκρή Ζώνη της Λευκωσίας στην Κύπρο αποτελεί απαγορευμένη περιοχή μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974 και ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Η περιοχή είναι κλεισμένη με τοίχους που χωρίζουν την ελληνική από την τουρκική κοινότητα ενώ ανάμεσα στο τείχη υπάρχουν εγκαταλελειμμένα σπίτια, επιχειρήσεις και ένα μικρό αεροδρόμιο.