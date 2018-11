Philoxenia - Hotelia: +34% η επισκεψιμότητα το πρώτο διήμερο

Μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 34% το πρώτο διήμερο της λειτουργίας τους (9 & 10 Νοεμβρίου), κατέγραψαν οι εκθέσεις Philoxenia και Hotelia, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στο μεγαλύτερο τουριστικό εκθεσιακό δίδυμο των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης στην πιο διεθνοποιημένη φετινή εκδοχή τους, παρουσιάστηκε ακόμη άνοδος στην προσέλευση εμπορικών επισκεπτών κατά 41% και αύξηση των ξένων εμπορικών επισκεπτών κατά 23%.

Με 615 εκθέτες από 22 χώρες, επισκέπτες από 47 χώρες (αριθμός ρεκόρ) και 4.000 επιχειρηματικά ραντεβού με περίπου 200 ξένους προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες, η Philoxenia και η Hotelia κατέγραψαν τον «παλμό» της εγχώριας και της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας, αποτελώντας την πλατφόρμα για την πραγματοποίηση νέων συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών.

Παράλληλα, έδωσαν την πρόγευση της τουριστικής σαιζόν του 2019 και τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα, που προετοιμάζουν τόσο τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και όλες οι περιοχές της Ελλάδας (Περιφέρειες και Δήμοι).

Μεγάλο ενδιαφέρον και προσέλευση επισκεπτών καταγράφηκε στις θεματικές ενότητες της Hotelia «All About Cafe» (The Workshops και The CupTasting Spot) και «All About Gastronomy», ενώ εντυπωσιάζει ο Latte Art Throwdown Competition, όπου καταξιωμένοι barrista κάνουν επίδειξη δεξιοτεχνίας.