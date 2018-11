Philoxenia-Hotelia: Ρεκόρ 20ετίας με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις

Με ενισχυμένο διεθνή χαρακτήρα και με τα καλύτερα μεγέθη της τελευταίας 20ετίας άνοιξε την Παρασκευή το εκθεσιακό τουριστικό «δίδυμο» Philoxenia-Hotelia, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τιμώμενες Περιοχές της φετινής Philoxenia είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Λέσβος.

Οι δύο εκθέσεις, που θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, έχουν συγκεντρώσει 615 εκθέτες (415 η Philoxenia και 200 η Hotelia) από 22 χώρες, έχουν να επιδείξουν επισκέπτες από 47 χώρες –αριθμό ρεκόρ- και ένα ευρύ πρόγραμμα ξένων προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών, με 200 περίπου συμμετοχές. Αναλυτικά η Philoxenia θα υποδεχθεί 110 προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες, ενώ θα πραγματοποιηθούν 3.500 προκαθορισμένα «ραντεβού» με τους εκθέτες της, και η Hotelia 85 hosted buyers, με πάνω από 600 «ραντεβού». Οι εκθέτες, εκτός από την Ελλάδα, προέρχονται, μεταξύ άλλων, από Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Δανία, Αίγυπτο, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Ρωσία, Σερβία, Σρι Λάνκα, Τουρκία, Φιλιππίνες, Σλοβακία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Πολωνία, Κύπρο, Πορτογαλία. Παρούσα θα είναι επίσης όλη η εγχώρια τουριστική βιομηχανία.

Στους εκθέτες περιλαμβάνονται το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του τις δύο εκθέσεις), το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μαζί με τουριστικές start-ups, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, HAPCO, ΠΟΞ (που επίσης έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους τις δύο διοργανώσεις) κα.

Στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της Philoxenia περιλαμβάνεται το διεθνές συνέδριο της έκθεσης, που αποτελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και έχει φέτος ως θέμα: «Tουρισμός 55+: Moxλός ανάπτυξης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου». Πραγματοποιείται το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», με την υποστήριξη της European Federation of Tourist Guide Associations (FEG) και του European Network for Accessible Tourism (ΕΝΑΤ).

Στην Hotelia η ενότητα All About Café είναι αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ και περιλαμβάνει Workshops, το The Cup Tasting Spot με γευσιγνωσία ειδών καφέ από διάφορες χώρες και το Art Throwdown Competition, που είναι μια επίδειξη της τέχνης του Latte, μέσα από ένα φιλικό διαγωνισμό δεξιοτεχνίας. Η ενότητα All About Gastronomy αποτελεί τη «νόστιμη» γωνιά της έκθεσης με προβολή των πιο σύγχρονων λύσεων εστίασης μέσα από ποιοτικά, ελληνικά προϊόντα. Το DPOINT SPACES είναι μια καινοτόμα εκδήλωση αρχιτεκτονικής και διακόσμησης ξενοδοχείων, που περιλαμβάνει φέτος το Easy Hospitality Project και το Glamping Concept, που είναι μια νέα τάση στον τουρισμό, η οποία φέρνει την πολυτέλεια στην ύπαιθρο.

Τα εγκαίνια των δύο εκθέσεων θα πραγματοποιηθούν από την υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, αύριο, 9 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης», στις 20:00.

Πιο διεθνής από ποτέ η φετινή διοργάνωση

Στη διεθνή δικτύωση του εθνικού εκθεσιακού φορέα στην Ευρώπη και όχι μόνο, η οποία είναι πλέον εμφανής σε όλες τις κλαδικές του εκθέσεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, σε συνέντευξη Τύπου ενόψει των εγκαινίων των δύο διοργανώσεων, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα του εκθεσιακου «διδύμου» Philoxenia-Hotelia, το οποίο χαρακτήρισε ως το καλύτερο των τελευταίων 20 ετών.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας, σημείωσε πως η φετινή διοργάνωση της Philoxenia συμπίπτει με την ξεχωριστή διάκριση της Περιφέρειας ως Τιμώμενης Περιοχής. Τόνισε δε πως η Δυτική Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και αποτελεί πλέον ελκυστικό, τουριστικό προορισμό.

Με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Λέσβου, επίσης Τιμώμενης Περιοχής της Philoxenia, κ. Κωνσταντίνος Αστυρακάκης, υπογράμμισε τις στενές σχέσεις του νησιού με τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ πρότεινε την εκκίνηση μίας εκ των δύο υφιστάμενων επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών γραμμών Καβάλας-Λέσβου από τη Θεσσαλονίκη, ώστε η πόλη να συνδεθεί εκ νέου με το νησί.

Ένα εξαιρετικά διεθνές μείγμα έχει να προσφέρει το εκθεσιακό «δίδυμο» Philoxenia-Hotelia, που αποτελεί, όπως ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, τη μεγαλύτερη τουριστική διοργάνωση στη Νοτιανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην συνεχή ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της Philoxenia αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αλέξανδρος Θάνος, υπογραμμίζοντας και την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας κατά 10% ετησίως. Μάλιστα, έκανε γνωστό πως από τη Philoxenia θα ξεκινήσει το Food Truck της Μακεδονικής Κουζίνας, ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα που θα προβάλλει τη μακεδονική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη.

Για συστηματικές προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέτωπο της τουριστικής προβολής έκανε λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, κ. Κώστας Καρπέτας, που ανέφερε μάλιστα ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η Δυτική Ελλάδα πέτυχε αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 73% και των διανυκτερεύσεων κατά 51%.

Την ωρίμανση της Philoxenia παράλληλα με την ωρίμανση της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού υπογράμμισε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, κ. Σπύρος Πέγκας, τονίζοντας πως ο δήμος Θεσσαλονίκης δίνει τα τελευταία χρόνια δυναμικό «παρών» στη διοργάνωση.

Στη συνεχή άνοδο της Philoxenia αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος, σημειώνοντας πως ζητούμενο είναι να βελτιώνεται κάθε χρόνο το επίπεδο των ξένων αγοραστών.

Τη σημασία του θεσμού των Τιμώμενων Περιοχών επισήμανε τέλος ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, κάνοντας παράλληλα λόγο για το πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα που έπεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Εκτός από το Συνέδριο της Philoxenia οι δύο εκθέσεις πλαισιώνονται από ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνουν Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς, επιχειρήσεις κτλ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Το θεματικό περίπτερο με 16 τουριστικές νεοφυείς επιχειρήσεις και τίτλο «Ψηφιακή Ελλάδα (Digital Greece): Tourism Edition», που οργανώνει στο πλαίσιο της Philoxenia το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Το 1ο Ελληνοσερβικό Forum Τουρισμού στις 9 Νοεμβρίου με διοργανωτές το Ελληνο-Σερβικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Β. Ελλάδος και το Επιμελητήριο Ελλάδας-Σερβίας, σε συνεργασία με την ΔΕΘ-Helexpo.

Η πρωτοβουλία «Grow Greek Tourism Online» της Google, στο πλαίσιο της οποίας την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου (από τις 4-6 μ.μ.), θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου, «Ν. Γερμανός», με θέμα: «Ψηφιακές Δεξιότητες για τουριστικές επιχειρήσεις».

Χορηγοί του προγράμματος των Hosted Buyers είναι η Ζορπίδης (Χορηγός των Μετακινήσεων), η Prima Holidays, το Grand Hotel Palace, το Hyatt, το Capsis Hotel και το Plaisir. Χορηγός του αφιερώματος All About Café είναι η ΜΕΒΓΑΛ. Χορηγός Φιλοξενίας του συνεδρίου της Philoxenia είναι η FRAPORT GREECE, Χορηγός Αερομεταφορών η ΕLLINAIR, Χορηγός των Coffee Break η CATERING SAMIOTAKIS, Χορηγός Μετακινήσεων η Taxi Mercedes Club και Mέγας Χορηγός Επικοινωνίας το ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9 FM.

Το ωράριο των δύο εκθέσεων έχει ως εξής: Παρασκευή 10:00-20:00 μόνο για εμπορικούς επισκέπτες, Σάββατο 10:00 με 20:00 για εμπορικούς επισκέπτες και για το κοινό, Κυριακή 10:00 με 19:00 για εμπορικούς επισκέπτες και για το κοινό.

Στη φωτογραφία

Από αριστερά προς τα δεξιά ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας, κ. Κώστας Καρπέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αλέξανδρος Θάνος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Λέσβου, κ. Κωνσταντίνος Αστυρακάκης, ο αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρος Πέγκας και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος.