Ρεκόρ ξένων επισκεπτών αναμένεται στη φετινή Philoxenia-Hotelia

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo κ. Κυριάκος Ποζρικίδης τονίζει τη σημασία της διπλής διεθνούς έκθεσης τουρισμού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού Philoxenia – Hotelia, με εκθεσιακές συμμετοχές από 22 χώρες, επισκέπτες από 44 χώρες, περισσότερα από 4.000 προκαθορισμένα ραντεβού με hosted buyers και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, σε μια εποχή που ο ελληνικός τουρισμός σημειώνει έντονα ανοδική πορεία.

Τι θα δούμε φέτος στη Philoxenia – Hotelia; Ποιές είναι οι καινοτομίες τους;

Η 34η διεθνής έκθεση τουρισμού Philoxenia και η διεθνής έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού Hotelia, που πραγματοποιούνται από τις 9-11 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνουν το σύνολο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και εκθεσιακές συμμετοχές από 22 χώρες.

Το πιο σημαντικό εκθεσιακό τουριστικό γεγονός της χρονιάς θα έχει επισκέπτες από 44 χώρες (αριθμός-ρεκόρ για την Philoxenia).

Οι εκθέτες της Philoxenia είναι περίπου 400 και άλλοι 200 στην Hotelia, ενώ ανάμεσα τους περιλαμβάνονται ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής μαζί με τουριστικές start-ups, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, HAPCO, ΠΟΞ κ.ά.

Τιμώμενες Περιοχές της φετινής Philoxenia είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Λέσβος.

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της διπλής αυτής έκθεσης, πραγματοποιούνται χιλιάδες συναντήσεις με hosted buyers. Τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα;

Οι δύο εκθέσεις πλαισιώνονται από το μεγαλύτερο και πιο άρτια οργανωμένο hosted buyers πρόγραμμα τουριστικής έκθεσης στην Ελλάδα με πάνω από 110 προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες και 3.500 προκαθορισμένα ραντεβού μόνο με τους εκθέτες της Philoxenia, ενώ επιπλέον 60 hosted buyers έρχονται στην Hotelia για να πραγματοποιήσουν ακόμη 600 ραντεβού.

Τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων;

Στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της Philoxenia περιλαμβάνεται το διεθνές συνέδριο της έκθεσης, που αποτελεί μία συνδιοργάνωση της ΔΕΘ-HELEXPO και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και έχει φέτος ως θέμα: «Tουρισμός 55+: Moxλός ανάπτυξης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Στην Hotelia η ενότητα All About Café είναι αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ και περιλαμβάνει Workshops, το The CupTasting Spot με γευσιγνωσία ειδών καφέ από διάφορες χώρες και το Art Throwdown Competition, που είναι μια επίδειξη της τέχνης του Latte, μέσα από ένα φιλικό διαγωνισμό δεξιοτεχνίας. Η ενότητα All About Gastronomy αποτελεί την «νόστιμη» γωνιά της έκθεσης με προβολή των πιο σύγχρονων λύσεων εστίασης μέσα από ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Το DPOINT SPACES είναι μία καινοτόμα εκδήλωση αρχιτεκτονικής και διακόσμησης ξενοδοχείων, που περιλαμβάνει φέτος το Easy Hospitality Project και το Glamping, που είναι μία νέα τάση στον τουρισμό, η οποία φέρνει την πολυτέλεια στην ύπαιθρο.

Οι δύο εκθέσεις πλαισιώνονται και από πολλές ακόμη εκδηλώσεις και ημερίδες, τις οποίες διοργανώνουν Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς και επιχειρήσεις.

Η ανοδική πορεία που καταγράφει ο τουρισμός στην Ελλάδα, έχει οδηγήσει και στη διοργάνωση αρκετών εκθέσεων και εκδηλώσεων που απευθύνονται στην τουριστική βιομηχανία. Γιατί κάποιος επιχειρηματίας να επιλέξει να συμμετέχει ως εκθέτης στη Philoxenia-Hotelia;

Το πρόγραμμα των hosted buyers, η συμμετοχή της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας και οι εκθέτες και επισκέπτες από δεκάδες χώρες αποτελούν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Philoxenia-Hotelia.

Να σας υπενθυμίσω ότι πέρσι οι επισκέπτες στο τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» μας είχαν ανέλθει σε 20.000.

Ακόμη, όλη η τουριστική Ελλάδα έχει παρουσία στην έκθεση, η οποία αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τους επαγγελματίες του κλάδου να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για την αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει τις ομορφιές των ελληνικών προορισμών.

Η αντοχή της Philoxenia στο χρόνο αποτελεί απόδειξη της συνέπειας με την οποία αντιμετωπίζει τον τουρισμό ο εθνικός εκθεσιακός φορέας.

Είναι δε προφανές πως η συνεχής άνοδος του τουρισμού στην Ελλάδα αντανακλάται και στην ίδια την έκθεση.

H Helexpo είναι διοργανωτής πολλών και σημαντικών εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, με μεγαλύτερη από αυτές τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βρίσκεστε σε μια διαδικασία αναδιοργάνωσης της ΔΕΘ, σε συνεργασία και με τοπικούς παράγοντες. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η αναδιοργάνωση;

Η ΔΕΘ είναι το σημαντικότερο πολυγεγονός της ευρύτερης περιοχής, μία έκθεση που απευθύνεται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις και δίνει έμφαση στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό.

Η αναδιοργάνωση της αποτελεί μία πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια και αντικατοπτρίζεται τόσο στην αυξημένη επισκεψιμότητα της (283.853 φέτος), όσο και στην διεθνοποίηση της.

Ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας αποτέλεσε μία σημαντική προσθήκη προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του θεσμού, καθώς επιλέγονται χώρες με στρατηγικό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις μας.

Το 2016 επιλέξαμε τη Ρωσία, το 2017 την Κίνα, το 2018 τις ΗΠΑ και για το 2019 την Ινδία.

Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες (Τεχνητή Νοημοσύνη, Robotics, Big Data, Internet Of Things κα) και στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΘ διακρίνεται από την μεγάλη έμφαση, που δίνει στον τομέα αυτό. Να σας θυμίσω ότι φέτος στην 83η ΔΕΘ στο Περίπτερο 12, στεγάστηκε η “Ψηφιακή Ελλάδα”, μία σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, όπου συμμετείχαν 120 νεοφυείς επιχειρήσεις, Θερμοκοιτίδες και Clusters από όλη την Ελλάδα.

Ακόμη, προχωρούμε στην ανάπλαση της έκθεσης, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στην «καρδιά» της πόλης παράλληλα με τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου στο μισό οικόπεδο των 180 στρεμμάτων.

Με τη μελέτη που πραγματοποιήσαμε το 2013, προκρίθηκε ως μόνη βιώσιμη λύση, η λύση της ανάπλασης με κόστος 120 εκατομμύρια σε αντίθεση με τα 230 της μετεγκατάστασης (συν τα έργα υποδομής).

Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας δημιουργήσει την απαραίτητη συναίνεση με όλους τους φορείς της πόλης, το Νοέμβριο του ‘17 πήραμε την προέγκριση, και τον Αύγουστο φέτος ολοκληρώσαμε τη μελέτη για το Νέο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της ΔΕΘ και το καταθέσαμε ήδη στο ΥΠΕΝ.

Στη Θεσσαλονίκη αξίζει ένα νέο εμβληματικό αρχιτεκτονικά, και βιώσιμο ενεργειακά, Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο που θα υποστηρίζεται από parking, ξενοδοχείο και επιχειρηματικό κέντρο στη μέση ενός Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ποιοί είναι οι στόχοι της Helexpo για την επόμενη χρονιά;

Σας περιέγραψα πως αντιλαμβανόμαστε και ήδη προωθούμε την ενδυνάμωση της Γενικής Έκθεσης του Σεπτεμβρίου.

Στο πεδίο των υπόλοιπων εκθεσιακών δραστηριοτήτων μας, η νέα συμφωνία συνεργασίας με την Αμερικάνικη Fancy Food με εκθέσεις στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη, έρχεται να προστεθεί στο ήδη διαμορφωμένο διεθνές δίκτυο της ΔΕΘ-Helexpo.

Την ίδια στιγμή η πορεία ανάκαμψης του εθνικού εκθεσιακού φορέα συνεχίζεται και η εταιρεία καταγράφει φέτος την 3η συνεχόμενη χρονιά κερδοφορίας, την 6η συνεχόμενη χρονιά αύξησης εκθετών και επισκεπτών και την 6η συνεχόμενη χρονιά αύξησης των ημερών λειτουργίας.

Το 2018 οι προβλέψεις για τον αριθμό των επισκεπτών στις εκθέσεις, στις εκδηλώσεις και στα θεματικά πάρκα της εταιρείας είναι ότι θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο άτομα, έναντι 500.000 το έτος 2011.

Εκτός από την Θεσσαλονίκη διοργανώνουμε ή συνδιοργανώνουμε εκθέσεις στην Κομοτηνή, Καστοριά, Λάρισα και στην Λαμία.

Στην Αθήνα ο στρατηγικός μας στόχος είναι να υλοποιήσουμε 8 εκθεσιακές εκδηλώσεις μέχρι το έτος 2020.

Στόχος μας είναι να γίνει η ΔΕΘ – HELEXPO ο σημαντικότερος παίκτης στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και η Θεσσαλονίκη ένας διεθνής εκθεσιακός κόμβος που θα απευθύνεται σε μία αγορά μεγαλύτερη από εκατό εκατομμύρια.