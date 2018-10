Ο γαστρονομικός τουρισμός στην WTM

Ειδικοί από το χώρο του γαστρονομικού τουρισμού θα εξηγήσουν, από το βήμα της διεθνούς έκθεσης τουρισμού, WTM του Λονδίνου, πώς οι προορισμοί σε όλο τον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι γαστρονομικές ταξιδιωτικές εμπειρίες

Στην εκδήλωση της WTM «Food Tourism 2025: What You Need to Know Now» (Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, 10.30-11.45), ο ιδρυτής της Παγκόσμιας Ένωσης Γαστρονομικών Ταξιδίων (World Food Travel Association), κ. Erik Wolf, θα συντονίζει 3 πάνελ που θα καλύψουν πολλές απόψεις ενός ανερχόμενου κλάδου.

Η εκδήλωση θα προσφέρει μια ενδελεχή ματιά στους τρόπους με τους οποίους ο γαστρονομικός τουρισμό θα αναπτυχθεί μεσοπρόθεσμα, ενώ θα αναδείξει γιατί οι προορισμοί που προσδοκούν ανάπτυξη του αποτυπώματός τους στην αγορά θα πρέπει να διασφαλίσουν πρότυπα για το μέλλον.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν και αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως η σύνδεση του γαστρονομικού τουρισμού με τον υπερ τουρισμό και οι ανησυχίες για την απόρριψη τροφίμων και το πλαστικό.

Οι ομιλητές θα είναι: Roberta Garibaldi, καθηγήτρια Marketing και Τουριστικού Management στο Πανεπιστήμιο του Bergamo, Ιταλία; Patrick Torrent, εκτελεστικό διευθυντής της Τουριστικής Επιτροπής Καταλονίας, Μαρία Αθανασοπούλου, ιδιοκτήτρια της εταιρίας μάρκετινγκ Respond On Demand και Udi Goldschmidt, διευθύνων σύμβουλος του Γαστρονομικού Ινστιτούτου της Ιερουσαλήμ.

Το ζήτημα της αειφορίας στον γαστρονομικό τουρισμό θα αναπτύξει η διευθύντρια Προορισμών και Αειφορίας της ένωσης βρετανών τουρ οπερέιτορ, ΑΒΤΑ, κ. Clare Jenkinson (Τεταρτη, 7 Νοεμβρίου, 14.00-14.30).

Ο Δρ. Abed Al Razzaq Arabiyat, διευθύνων σύμβουλος της Τουριστικής Επιτροπής της Ιορδανίας, θα μιλήσει για το πώς η Ιορδανία ενσωμάτωσε τη γαστρονομία στον πολιτισμό της μέσω της πρακτικής του karam (υποδοχή επισκεπτών και περαστικών με φαγητό και ποτό). Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου στις 15.30.

Σε έρευνα της Booking.com σε δείγμα 50.000 ταξιδιωτών, εντοπίστηκε οτι πάνω από 6 στους 10 επιλέγουν προορισμό για τη γαστρονομία και το ποτό και πάνω από το ένα τρίτο σκοπεύει να κάνει γαστρονομιό ταξίδι μέσα στο 2018.