Στην Xenia ξανά το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας από το ΞΕΕ

Το δεύτερο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως η κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου και γνώσης για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα.

Το φετινό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στη συνεδριακή αίθουσα C1 του Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της Έκθεσης XENIA 2018. Ξένοι και Έλληνες ειδικοί, διαπρεπείς εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένες συμβουλευτικές εταιρείες, θα ενημερώσουν τους ξενοδόχους και επαγγελματίες του κλάδου, για όλες τις παγκόσμιες τάσεις και τελευταίες εξελίξεις της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αγοράς.

Το 2Ο επιμερίζεται σε 4 θεματικές ενότητες:

• «Data is the new Oil»: Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών και την αύξηση των ξενοδοχειακών εσόδων.

• «Getting Digital»: Αξιοποιώντας τα νέα ψηφιακά κανάλια πώλησης και διάθεσης του ξενοδοχειακού προϊόντος.

• «Επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο»: Τάσεις και Εμπόδια.

• «Οικονομία Διαμοιρασμού»: Μαθήματα για τα ξενοδοχεία από τον ανταγωνισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Βασιλικός αναφερόμενος στη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Φόρουμ Φιλοξενίας δήλωσε σχετικά: «Για δεύτερη συνεχή χρονιά υποδεχόμαστε κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες παράγοντες του Τουρισμού, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αγοράς. Το Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας γίνεται πλέον θεσμός. Καταξιώνεται ως το ετήσιο σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης τόσο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας όσο και του συνόλου των ενδιαφερομένων για τον Τουρισμό. Συνεχίζουμε πιστά την αποστολή μας για την αποτελεσματική προσαρμογή των μελών μας στις απαιτήσεις του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού και την επαρκή προετοιμασία τους για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας».

Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου είναι η έκθεση Xenia.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

10.00-10.30 - Registrations

10.30-11.00 - Opening Remarks

11.00-12.00 - First session: “New Hotel Investments: Appetite & Obstacles”

12.00-13.00 – Second session: “Data is the new oil: Using data to boost guest experience and hotel revenues”

13.00-14.00 – Third session: “Getting Digital: Maximizing the new digital sales and distribution channels”

14.00-15.00 – Fourth session: “Sharing Economy: What hotels can learn”