Διψήφιο ποσοστό αύξησης των επισκεπτών της 83ης ΔΕΘ

Ανεβάζει ρυθμούς όσο πλησιάζει προς το Σαββατοκύριακο η 83η ΔΕΘ, που καθημερινά υποδέχεται πλήθος επισκεπτών, το ενδιαφέρον των οποίων διαχέεται σε όλα τα περίπτερα της διοργάνωσης. Είναι ενδεικτικό πως από την πρώτη ημέρα της Έκθεσης και μέχρι και χθες το ποσοστό αύξησης του αριθμού των επισκεπτών είναι διψήφιο. Από την τεχνολογία και την καινοτομία μέχρι τη γαστρονομία και την ομορφιά και από την εκπαίδευση και τη μηχανοκίνηση μέχρι την ενέργεια και την επιχειρηματικότητα, η 83η ΔΕΘ καλύπτει ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να βρει μεταξύ πολλών επιλογών αυτό που το ενδιαφέρει.

Sold out ήταν το χθεσινό «The Mindspark», όπου ο global brand strategist, Peter Economides, ο marketing & business development leader, Tom Katsioulas από τη Silicon Valley και ο θεμελιωτής του αθωνικού management, Θοδωρής Σπηλιώτης, μοιράστηκαν τα μυστικά τους με το κοινό. Σήμερα τα masterclasses του «The Mindspark» πραγματοποιούνται στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

Στο μουσικό κομμάτι της 83ης ΔΕΘ η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Σταύρος Ξαρχάκος μάγεψαν χθες τον κόσμο, σε μια «Συνάντηση Κορυφής», με αγαπημένα τραγούδια. Μάλιστα, η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo τίμησε τον Σταύρο Ξαρχάκο για την προσφορά του στην ελληνική μουσική.

Απόψε η μουσική εικόνα αλλάζει και στη σκηνή των Music Events θα βρεθεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός, για να ανεβάσει την ένταση και να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους. Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθεί τις συναυλίες της 83ης ΔΕΘ με το εισιτήριο της Έκθεσης.

Στο πρόγραμμα των σημερινών παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζουν η εκδήλωση της IBM «Artificial Intelligence in Action», στις 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης», στην αίθουσα «Ολυμπιάς», η εσπερίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ασφάλιση και GDPR: Στον λαβύρινθο υπάρχει μίτος», στις 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Γερμανός», στην αίθουσα Β, η εκδήλωση «Mediation: The Example of the United States and the Greek Reality», στις 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», στην αίθουσα «Αλέξανδρος» και η εκδήλωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Η πολιτική της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια στα νησιά. Η πρόταση της ΡΑΕ για τις διασυνδέσεις των νησιών», στις 19:00, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Το ωράριο της 83ης ΔΕΘ τις καθημερινές είναι 16:00 με 22:00.

Η έκθεση βρίσκεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).