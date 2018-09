Προώθηση της Ελλάδας σε εικονική πραγματικότητα στην WTM

H North Events με την Future Need είναι η μοναδική συμμετοχή από την Ελλάδα στην νέα ενότητα TRAVEL FORWARD της World Travel Market στο Λονδίνο στις 05-07.11.2018, με σκοπό την παρουσίαση και προώθηση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας VR-360 για την Ελλάδα και του κόμβου VR Visit Greece (www.vrvisitgreece.com). Στρατηγικός συνεργάτης της ελληνικής παρουσίας είναι η Samsung παρέχοντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την προβολή των video VR-360.

Με κεντρικό μήνυμα της έκθεσης «Technology that will shape the future of travel» η North Events | Future Need σκοπεύει να παρουσιάσει πως ακριβώς η νέα αυτή τεχνολογία αποτελεί ένα εξελιγμένο εργαλείο μάρκετινγκ αλλά και πωλήσεων, αφού ο υποψήφιος αγοραστής θα μπορεί να «δοκιμάσει» πριν αποφασίσει τις διακοπές που θέλει να κλείσει. Παράλληλα θα ανακοινωθεί η έναρξη του πρώτου κόμβου για την Ελλάδα VR Visit Greece που θα περιέχει ψηφιακό υλικό με video εικονικής πραγματικότητας VR-360 από ολόκληρη την Ελλάδα. Ο κόμβος θα προβάλλει προορισμούς και υπηρεσίες της χώρας μας μέσα από το δίκτυο συνεργατών της με ενώσεις και φορείς τουριστικών γραφείων από όλο τον κόσμο, π.χ. Η.Π.Α., Σκανδιναβία, Πολωνία, και άλλες αγορές. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και η νέα υπηρεσία της εταιρίας για διαδραστικούς χάρτες (interactive maps).

Στο πλαίσιο της TRAVEL FORWARD θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις με τεχνολογίες αιχμής για τον τουρισμό, καθώς και συναντήσεις με πιθανούς αγοραστές και ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενσωματώσουν την νέα αυτή τεχνολογία VR-360 στα εργαλεία παρουσίασής τους.