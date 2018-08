Greek Travel Awards στη Σκανδιναβία για ελληνικά ξενοδοχεία και προορισμούς

Θα μπορούσαν να είναι τα «Νόμπελ» του Ελληνικού Τουρισμού μιας και απονέμονται στο Blue Hall του Δήμου της Στοκχόλμης, στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Ο λόγος για την πρώτη διοργάνωση Greek Travel Awards. Τι είναι όμως τα νέα βραβεία; Είναι ένα μέσο ανάδειξης των καλύτερων πρακτικών τουρισμού στην Ελλάδα και προώθησης των ανάλογων ξενοδοχείων και προορισμών στην Σκανδιναβική αγορά.

Πίσω από τον θεσμό βρίσκονται γνωστοί διοργανωτές. Πρόκειται για τη North Events, την εξειδικευμένη εταιρία επικοινωνίας με αντικείμενο την προώθηση και την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού, κυρίως στην σκανδιναβική Αγορά, σε στρατηγική συνεργασία και με την επιμέλεια της εταιρείας παραγωγής Design Ambassador του Βασίλη Μπαρτζώκα.

Η North Events είναι γνωστή και από τις αποκλειστικές εκθέσεις τουρισμού και γαστρονομίας «Grekland Panorama» που διοργανώνει στη Στοκχόλμη, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Σκοπός της – τι άλλο; - η προώθηση του brand name Ελλάδα σε μία από τις ισχυρότερες οικονομικά τουριστικές αγορές.

« Η σημασία της Σκανδιναβικής αγοράς στην εξέλιξη του Ελληνικού Τουρισμού είναι πολύ μεγάλη. Εάν αναλογιστούμε ότι οι Σκανδιναβοί είναι περίπου 20.000.000 - και ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει πάντα μία από τις πρώτες 5 θέσεις των προτιμήσεών τους, καταλαβαίνουμε το ρόλο τους για τον Ελληνικό Τουρισμό», λέει ο κ. Λεωνίδας Μπαμπάνης, CEO της North Events. « Η μέση δαπάνη του Σκανδιναβού είναι από τις υψηλότερες και σίγουρα το προφίλ τους ως επισκέπτη είναι αυτό που ζητούν τόσο οι ξενοδόχοι όσο και προορισμοί. Είναι οικογενειάρχες, ευγενικοί, μεσαίου-υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και με ενδιαφέρον για την τοπική κουλτούρα και πολιτισμό», διευκρινίζει. Οι σχέσεις του με την τουριστική αγορά είναι αδιαπραγμάτευτα ποιοτική καθώς μέσω της έκθεσης «Grekland Panorama» συναντά κάθε χρόνο περισσότερους από 160 εκθέτες και όλους τους tour operators της Σκανδιναβίας.

«Είναι η πρώτη φορά που βραβεύονται ξενοδοχεία και προορισμοί από κοινό και επαγγελματίες, στην Σκανδιναβία. Με την διοργάνωση των πρώτων Greek Travel Awards θέλουμε να «ευχαριστήσουμε», κατά κάποιον τρόπο, για την εμπιστοσύνη που μας δίνουν τόσα έτη και να έχουμε μία εκατέρωθεν ουσιαστική επικοινωνία και επιβράβευση μεταξύ των δύο πλευρών, Σκανδιναβίας - Ελλάδας. Μία τέτοια διοργάνωση απαιτεί εμπειρία όσο και ουσιαστικές συνεργασίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου».

Αυτή η συνεργασία δε θα μπορούσε να είναι άλλη από τη στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Design Ambassador, η οποία έχει αναλάβει και την επιμέλεια της διοργάνωσης. Η «ψυχή» της Design Ambassador, ο Βασίλης Μπαρτζώκας είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για μία σειρά από τους σπουδαιότερους θεσμούς της αρχιτεκτονικής, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης στην Ελλάδας, όπως η ημερίδα αρχιτεκτονικής ΕΣΩ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το ετήσιο συνέδριο Leisure and Resorts Architecture και το αμερικάνικο Architecture and Design Film Festival για την Ελλάδα, στο Μουσείο Μπενάκη. Φέτος η Design Ambassador εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στη σχέση της με τον τουρισμό, μέσω του συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στην πόλη της Ρόδου, το οποίο θα προηγηθεί των Greek Travel Awards και θα διοργανωθεί στις 20 με 21 Οκτωβρίου.

Καθότι ο Σκανδιναβός επισκέπτης είναι από τους πλέον έμπειρους ταξιδιώτες (educated travellers), και από τους πρώτους στην Ελλάδα, παρατηρούμε ότι εκτός από τους παραδοσιακούς προορισμούς που επισκέπτεται, αναζητούν και νέους προορισμούς, που θα του προσφέρουν εμπειρίες. « Οι τάσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο hoteling ποικίλουν. Οι μικρές οικογενειακές μονάδες ανακαινίζονται και μετατρέπονται σε μπουτίκ ξενοδοχεία, τα οποία προστίθενται στη λίστα των νέων αφίξεων. Τα μεγάλα resorts εμπλουτίζουν τους χώρους τους με βίλες. Χώροι εστίασης, σπα, μαρίνες και upscale υπηρεσίες υποστηρίζονται από την κατάλληλη αρχιτεκτονική και ατμόσφαιρα για να μετατρέψουν το ίδιο το ξενοδοχείο σε προορισμό και να επεκτείνουν την τουριστική σεζόν», σχολιάζει ο κ. Μπαρτζώκας, CEO της Design Ambassador, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι εξελίξεις ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι παραδοσιακά καλύπτουν την αρχή και το τέλος κάθε σεζόν.

Δεν παραλείπει να συμπληρώσει ακόμα, το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών αλλά και των επενδυτών για το κέντρο των πόλεων, όπου ολοένα και περισσότερα παλιά κτίρια μετατρέπονται σε urban chic ξενοδοχεία. « Οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν την “ψυχή” κάθε προορισμού, η οποία εκφράζεται στην πραγματική ροή της καθημερινότητας και τους ανθρώπους του. Γευματίζουν, πίνουν καφέ, ψωνίζουν, ζουν μαζί με την τοπική κοινότητα είτε αυτή αφορά την μεγαλούπολη, είτε κάποιο νησί. Το ξενοδοχείο αλλά και η γειτονιά ή ο τόπος γίνονται το όχημα για αυτή την επαφή», συμπληρώνει.

Η πράσινη τουριστική ανάπτυξη και οι κανόνες της είναι άλλη μία τάση την οποία ο κ. Μπαρτζώκας έχει διερευνήσει ενδελεχώς τα προηγούμενα χρόνια, φέρνοντας κοντά τους κανονισμούς που ισχύουν με το κονσεπτικό και εφαρμοσμένο έργο των γνωστότερων Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Όπως επισημαίνει και ο κ. Μπαμπάνης εξάλλου ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή τόπου διακοπών στη συνείδηση των Σκανδιναβών τουριστών.

Τι σκορ πιάνουν τα Ελληνικά ξενοδοχεία και προορισμοί σε όλα τα παραπάνω, θα το μάθουμε στις 14 Φεβρουαρίου, όπου επί σκηνής η παρουσιάστρια, Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, θα παρουσιάσει τα βραβεία σε κατηγορίες όπως Boutique Hotel, Luxury Hotel/ Resort, All- inclusive Hotel/ Resort, Hotel Residences, City Hotel, Beach Hotel/ Resort, Spa Hotel/ Resort, Lifestyle & Sports Hotel Resort, Adults only Hotel / Resort, Eco- friendly Hotel / Resort, Design Hotel, Family Hotel, Best Chain Hotel. Θα βραβευτούν επίσης προορισμοί που έχουν κερδίσει το καλύτερο perception ως αγαπημένοι προορισμοί για οικογένειες, νησιωτικοί προορισμοί, city destinations, προορισμοί γαστρονομίας, life & spots, γνωστοί για τις καλύτερες παραλίες, για yachting αλλά και για οικολογικό, adventure τουρισμό.

Την επιτροπή απαρτίζουν διακεκριμένα στελέχη του τουρισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Σκανδιναβίας. Η διαδικασία της ψηφοφορίας προβλέπει ποσοστό 50% των ψήφων από το κοινό της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Δανίας, που ψηφίζει από 30 Νοεμβρίου και το υπόλοιπο 50% από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο του τουρισμού, υπό την προεδρία του κ. Τάκη Φιλιππόπουλου, πρώην εμπορικός διευθυντής του tour operator Apollo και πρώην αντιπρόεδρος του tour operator Kuoni. Αρωγοί των πρώτων Greek Travel Awards είναι οι μεγάλοι εκδοτικοί οργανισμοί Reis και Vagabond.

Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές για την απονομή των βραβείων αλλά και για τη συμμετοχή στην έκθεση Grekland Panorama στο πλαίσιο του Panorama World Festival, ανοιχτό στο κοινό στις 16 και 17 Φεβρουαρίου στο Stockholmsmässan, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Στη σελίδα www.greektravelawards.org.