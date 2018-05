Η ψηφιοποίηση μονόδρομος για την ναυτιλία

Η ανάγκη μετάβασης του κλάδου της ναυτιλίας στην ψηφιακή εποχή, βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε χθες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η BCG, με τίτλο «Το μέλλον της Ναυτιλίας – Δαμάζοντας το ψηφιακό κύμα».

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας και υψηλόβαθμα στελέχη της BCG, σε μια κατάμεστη αίθουσα, αναφέρθηκαν διεξοδικά στην αναδυόμενη πρόκληση της ψηφιοποίησης, στις ραγδαίες αλλαγές που ήδη επιφέρει στη λειτουργία των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και στα πλεονεκτήματα που θα προσθέσει σε όσους ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν έγκαιρα τις πολλαπλές δυνατότητες της.

Ο Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner και επικεφαλής του Γραφείου της Αθήνας της BCG, ανοίγοντας την εκδήλωση σημείωσε πως η τεχνολογική επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει και επηρεάζει όλους τους τομείς, σημειώνοντας πως παρότι η ρομποτική, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές και τα drones μοιάζουν ένα μακρινό ενδεχόμενο, έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος στις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων, αντικαθιστώντας σε πολλά σημεία την ανθρώπινη εργασία. Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, υπογράμμισε, αναζητούν τρόπους να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες, σε αντίθεση με την ελληνική οικονομία, η οποία υστερεί αναφορικά με την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αλλά και των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Στη σημερινή εποχή τόνισε η ψηφιοποίηση, δεν είναι μόνο προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων, αλλά κλειδί για την επιτυχία τους, αφού προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Camille Egloff, Senior Partner και Global Leader Transportation & Logistics της BCG, παίρνοντας τη σκυτάλη αναφέρθηκε στις τεχνολογίες του Internet of things, του blockchain και των advanced analytics καθώς και πώς αυτές μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης του στόλου, να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ναυτιλιακές εταιρίες στους πελάτες τους. Η κα.Egloff υπογράμμισε πως κλάδοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ναυτιλία, όπως τα logistics και τα λιμάνια ψηφιοποιούνται και επενδύουν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σημείωσε, μάλιστα, πως περισσότερα από 3,3 δισ. δολάρια έχουν επενδυθεί σε ναυτιλιακά και logistics startups μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, κάλεσε τους Έλληνες εφοπλιστές να αντιληφθούν τις αλλαγές που συντελούνται και να εστιάσουν στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, επενδύοντας στην ανάπτυξη των κατάλληλων δυνατοτήτων στα πλαίσια ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στη σημασία και τον ρόλο που θα παίξει τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια στη ναυτιλία στάθηκε ο Γιάννης Μαρτίνος, CEO της Signal Maritime, απαντώντας σε ερώτηση για το πως η τεχνολογία θα κάνει τη διαφορά στο άμεσο μέλλον. Ο κ. Μαρτίνος υπογράμμισε πως η εταιρεία του έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες της, με σημαντικά αποτελέσματα στο κομμάτι των spot ναυλώσεων, αφού πλέον μπορεί να κάνει πράγματα που λίγα χρόνια πριν δεν ήταν δυνατά. Δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και από τους υπόλοιπους παίκτες, ενώ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι Έλληνες εφοπλιστές θα αντιληφθούν τις ευκαιρίες που αναδύονται και θα σπεύσουν να τις εκμεταλλευθούν. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας, τα λεγόμενα start ups, τα οποία όπως είπε χρειάζονται στήριξη για να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο καινοτόμα και δημιουργικά.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Jesper Praestensgaard, αντιπρόεδρος της Unifeeder και μέλος του Δ.Σ. του NYSHEX, προσθέτοντας ωστόσο πως πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν και άλλες καινοτομίες που θα αλλάξουν τα δεδομένα στον χώρο της ναυτιλίας. Αναφερόμενος στον

ελληνόκτητο στόλο, αναγνώρισε πως διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία, ωστόσο πρότεινε στους Έλληνες πλοιοκτήτες να αντιμετωπίσουν κάπως διαφορετικά τις προκλήσεις την ψηφιακής μετάβασης, σκεφτόμενοι εναλλακτικά και έξω από τα καθιερωμένα (out of the box). Πρέπει, όπως είπε, να δώσουν χώρο και χρόνο στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποτελούν μια αφορμή και ευκαιρία για αλλαγές, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν δυνατές.

Τις σημαντικές βελτιώσεις που έχει φέρει η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στη διαχείριση του στόλου ανέλυσε ο Stephen MacFarlane, CIO της V.Ships (V.Group), κάνοντας ειδικά αναφορά στο πρότυπο κέντρο διαχείρισης πλοίων που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στη Γλασκόβη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πλοίων. Ο κ. Macfarlane τόνισε ότι πέραν από τα start ups, πρέπει και οι υφιστάμενοι παίκτες της ναυτιλίας να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, λέγοντας πως έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν σημαντικές αλλαγές, απ’ ότι τα start ups πολλά από τα οποία αποτυγχάνουν. Χαρακτήρισε κρίσιμο οι εταιρείες να αγκαλιάσουν την αλλαγή, γιατί διαφορετικά θα αποτύχουν.

Ο κ. Ulrik Sanders, Senior Partner και Global Leader Shipping της BCG τέλος αφού συμμερίστηκε την άποψη για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ναυτιλιακές την ψηφιακή μετάβαση, επεσήμανε πως η υιοθέτηση των σύγχρονων τεχνολογιών θα μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Καταλυτικό ρόλο για την ορθότερη και πιο παραγωγική μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, σημείωσε, είναι η πλήρη εστίαση της διοίκησης σε αυτή τη διαδικασία καθώς και η διάθεση επαρκών πόρων και χρόνου.